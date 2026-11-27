Apple sta ancora lavorando a un iPad pieghevole di dimensioni enormi, nonostante i problemi tecnici che ne hanno rallentato lo sviluppo e i dubbi concreti sul fatto che arrivi mai sul mercato. A riportare l’attenzione sul progetto è stato il giornalista Mark Gurman, che nell’ultima puntata del podcast “Power On” ha fatto il punto su un dispositivo conosciuto internamente con il nome in codice Project J312. Ne emerge un prodotto ambizioso e molto costoso, con ancora diverse questioni aperte che Cupertino non ha risolto.

Uno schermo da 20 pollici e un prezzo altissimo

Secondo la descrizione di Gurman, il tablet avrebbe un display pieghevole di circa 19 o 20 pollici. Per rendere l’idea, il giornalista lo ha paragonato a un “gigantesco iPhone Duo senza alcun display esterno”. Si tratterebbe quindi di un dispositivo che una volta chiuso non offre uno schermo secondario e va aperto per essere usato. Una scelta che lo distingue da molti pieghevoli già presenti sul mercato.

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Anche il prezzo è fuori dal comune. Il dispositivo potrebbe costare tra i 2.600 e i 4.300 euro circa, una fascia che lo collocherebbe ben al di sopra di qualsiasi tablet della casa di Cupertino. Pure la data di uscita è cambiata più volte. Inizialmente Apple puntava a presentare il nuovo iPad entro il 2027, poi l’obiettivo era stato spostato al 2028 e oggi si parla del 2029. Gurman ha comunque precisato che non è affatto sicuro che il prodotto venga davvero commercializzato.

Costi, rese produttive e il nodo del sistema operativo

Gli ostacoli sono diversi. Tra i principali Gurman indica i costi e i problemi di resa nella produzione dei pannelli, cioè la difficoltà di realizzare schermi pieghevoli di queste dimensioni senza scartarne troppi. A questo si aggiunge il timore che un iPad pieghevole così grande risulti scomodo da maneggiare nell’uso quotidiano.

C’è poi la questione del software. Apple non ha ancora stabilito quale sistema operativo userà il dispositivo e tutte le strade restano aperte. Potrebbe montare macOS oppure iPadOS, ma l’azienda valuta anche una piattaforma completamente nuova pensata su misura. Per Gurman questa incertezza complica ulteriormente lo sviluppo. Il giornalista si è detto però entusiasta delle potenzialità del tablet.

Un progetto tra rinvii e voci contrastanti

Le dichiarazioni di Gurman arrivano dopo un rapporto pubblicato a settembre dalla società di ricerca Omdia, secondo cui Apple avrebbe cancellato i piani per un MacBook pieghevole con uno schermo tra 16,1 e 18 pollici da aperto. In precedenza lo stesso dispositivo era stato descritto come un iPad pieghevole con un grande display. Non è chiaro però se Omdia si riferisse allo stesso progetto di cui ha parlato Gurman o a qualcosa di diverso.

Gurman era già tornato sull’argomento ad aprile. In quell’occasione aveva definito il tablet una priorità per John Ternus, avvertendo però che il progetto poteva restare un esperimento mai arrivato sugli scaffali. L’ipotesi del 2029 non è nemmeno nuova. Compariva già in un suo articolo di ottobre 2025, quando problemi legati al peso e alla tecnologia dei display mettevano a rischio la scadenza del 2028 fissata in precedenza da Apple.

Fonte: TecnoAndroid