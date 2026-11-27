Una fuga di password di proporzioni enormi ha messo allo scoperto le credenziali di accesso di circa 3,5 miliardi di utenti, con account legati a servizi di uso quotidiano come Amazon, Google, Netflix e PayPal. A scovare il materiale sono stati alcuni esperti di sicurezza informatica, che si sono imbattuti in due database online consultabili liberamente da chiunque e privi di qualsiasi forma di crittografia. I due archivi non hanno alcun legame tra loro e sono stati individuati da ricercatori diversi, ma messi insieme compongono un quadro piuttosto allarmante sulla protezione dei dati personali in rete.

Due miliardi di credenziali in un unico archivio

Il ritrovamento più clamoroso riguarda un database che raccoglie circa due miliardi di set di dati di accesso, cioè indirizzi email, nomi utente e password collegati a piattaforme come Amazon, Discord, Facebook, Google, Netflix e PayPal, solo per citarne alcune. A individuarlo è stato il ricercatore di sicurezza Jeremiah Fowler, che il 24 novembre 2026 ha raccontato di aver scoperto 2 miliardi tra nomi utente, login e password esposti in quella che sembra la violazione di un vero e proprio mercato criminale. Nel calderone sono finite le credenziali di milioni di persone, ma anche di aziende, organizzazioni e perfino account governativi. Il problema però non si ferma alle semplici combinazioni di email e chiave d’accesso. Fowler ha spiegato che alcuni record contenevano anche cookie del browser, token di sessione, informazioni di compilazione automatica, dettagli di portafogli di criptovalute, informazioni di sistema e altri dati di autenticazione. Secondo il ricercatore tutto questo potrebbe offrire ai criminali una visione completa della vita digitale di una persona, ed è proprio qui che la vicenda assume contorni più seri.

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Una cartella per ogni vittima e il ruolo dei malware infostealer

L’archivio era organizzato in 8.471 cartelle. Circa 400.000 documenti provenivano da malware più sofisticati, capaci di creare una cartella separata per ciascuna vittima. All’interno comparivano nomi come Applications, Cookies, Edge, Important Files e Operating Systems, insieme a file di testo etichettati System, Process, Clipboard, Brute Force, Passwords e altri ancora. Messi uno accanto all’altro, questi elementi permettono di costruire un profilo dettagliato di ogni persona colpita, dei suoi dispositivi e dei suoi account. Ne emerge una gamma di possibili attacchi molto più ampia rispetto a quella che si potrebbe ottenere partendo soltanto da nomi utente, indirizzi di login e password. Quanto ai servizi coinvolti, la fetta più grande riguarda gli account Google. Seguono gli accessi a Facebook, Instagram, Amazon, PayPal, Netflix, Spotify, YouTube e Microsoft. Apple, TikTok e X compaiono in numero più contenuto, mentre le credenziali di WhatsApp rappresentano solo una piccola parte del totale.

Nessun server aziendale violato e un secondo archivio dalla Cina

Gli esperti precisano che i dati non arrivano da server aziendali presi d’assalto. I criminali hanno invece sottratto le credenziali direttamente dai dispositivi delle vittime grazie a malware di tipo infostealer, programmi progettati apposta per rubare informazioni. Proprio per questo motivo è fondamentale mantenere sempre aggiornati l’antivirus e il sistema operativo del proprio PC, così da ridurre le possibilità che software di questo genere riescano a infiltrarsi.

Una volta avvisati dai ricercatori, i fornitori di hosting che ospitavano gli archivi ne hanno bloccato l’accesso. Al momento non ci sono indizi su chi abbia creato questi database né su chi li abbia messi insieme. L’altro archivio scoperto, del tutto indipendente dal primo, colpisce soprattutto gli utenti in Cina e contiene 1,64 miliardi di record riconducibili a cittadini cinesi.

Fonte: TecnoAndroid