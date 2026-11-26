Due gravi vulnerabilità nel supporto HTTP/2 di NGINX permettono a un aggressore remoto di eseguire codice sul server Web senza alcuna autenticazione. F5 ha rilasciato aggiornamenti urgenti il 18 novembre 2026, ma per chi amministra i sistemi controllare il numero di versione non è sufficiente. Bisogna capire quali protocolli il server gestisce davvero, dove termina la connessione TLS e se il sistema operativo ha già ricevuto le correzioni.

Il supporto a HTTP/2 esiste in NGINX dalla versione 1.9.5, uscita nel 2015, e da allora il protocollo è diventato fondamentale per le prestazioni dei siti perché trasporta più richieste sulla stessa connessione. Secondo Wiz Research una delle due falle risale proprio a quel periodo, mentre l’altra riguarda codice introdotto quasi 6 anni fa. In entrambi i casi può essere compromesso il processo worker, con conseguenze serie per applicazioni, API e dati ospitati.

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Le versioni di NGINX colpite e gli aggiornamenti disponibili

Il primo difetto nasce nella gestione del flow control di HTTP/2. Un underflow aritmetico provoca una scrittura fuori dai limiti della memoria heap e interessa le versioni dalla 1.9.5 alla 1.31.8, a patto che il protocollo sia attivo. Wiz ha dimostrato l’esecuzione di codice perfino su un server che distribuiva soltanto file statici.

Il secondo problema, presente dalla 1.19.7, è di tipo use after free e tocca NGINX quando lavora come reverse proxy. In certe condizioni il software considera inattiva una connessione anche mentre sta ancora elaborando una richiesta diretta a un server applicativo. Se le risorse scarseggiano la chiude e ne libera la memoria, continuando però a usare puntatori ormai non validi. Il risultato può essere un crash oppure, nei casi peggiori, l’esecuzione di codice arbitrario.

Le prime release sicure di NGINX Open Source sono la 1.30.7 stable e la 1.31.9 mainline, mentre per NGINX Plus servono la 37.0.8.1 o la 37.3.0.1. Il CERT europeo segnala anche altre tre falle capaci di portare all’esecuzione di codice in configurazioni specifiche legate a HTTP/3, al resolver DNS e al proxy mail.

Come capire se il server è davvero esposto

Il controllo parte dalla versione installata e dai moduli compilati, ma la presenza del modulo HTTP/2 non significa che il protocollo sia attivo sui siti pubblicati. Quando sulla stessa macchina convivono più installazioni, magari una dal gestore pacchetti e una compilata a mano, conviene accertarsi che l’eseguibile verificato sia quello realmente in funzione, aiutandosi con ps aux | grep nginx. Un binario segnato come deleted può indicare che il servizio gira ancora sul vecchio file dopo un aggiornamento. In ambienti Docker o Kubernetes le verifiche vanno fatte dentro il container o il pod che gestisce il traffico, non sull’host.

Nella configurazione effettiva il protocollo compare spesso come listen 443 ssl http2 nelle impostazioni meno recenti, mentre da NGINX 1.25.1 esiste la direttiva separata http2 on. Vanno esaminati tutti i blocchi server, compresi quelli che condividono indirizzi e porte. Con curl si può testare il sito dall’esterno cercando nella negoziazione ALPN la conferma che il server ha accettato h2. Se dietro c’è una CDN o un bilanciatore, però, il test descrive solo il componente che risponde pubblicamente.

Proprio la terminazione TLS fa la differenza. Se il client negozia HTTP/2 con l’elemento perimetrale e questo inoltra richieste HTTP/1.1, NGINX non elabora direttamente i frame dell’utente. Se invece il bilanciatore passa il traffico TLS così com’è, il server interno resta esposto.

Backport, mitigazioni e controllo dei log

Debian, Ubuntu e RHEL possono distribuire le correzioni tramite backport mantenendo un numero di versione apparentemente vulnerabile. Un pacchetto NGINX 1.24 potrebbe quindi essere già protetto, ma solo se il manutentore ha integrato le patch. Per saperlo bisogna consultare gli advisory della distribuzione e cercare gli identificativi delle vulnerabilità nei changelog, per esempio con apt changelog nginx.

Quando non si riesce ad aggiornare subito, F5 e il CERT europeo suggeriscono di spegnere temporaneamente HTTP/2. Da NGINX 1.25.1 basta impostare http2 off nei blocchi interessati, nelle versioni precedenti si toglie il parametro http2 dalle direttive listen. Dopo aver validato la configurazione si esegue sudo systemctl reload nginx e si ripete il test, verificando che le vecchie connessioni e i worker precedenti si siano chiusi, perché il reload non garantisce nulla su quelle già aperte. Nei log vanno cercati messaggi come worker process exited on signal insieme a eventuali processi inattesi avviati da NGINX, dato che un crash non prova una compromissione ma merita comunque un approfondimento.

Fonte: TecnoAndroid