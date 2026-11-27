Dieci giorni dopo il blackout di Outlook del 12 novembre, Microsoft ha ammesso ufficialmente che una parte delle email non è mai arrivata a destinazione. Chi quel giorno aveva spedito un messaggio importante, magari con la richiesta di una risposta in giornata, potrebbe aver ricevuto una notifica di mancata consegna al posto della replica attesa. Non si tratta quindi di un’ipotesi remota ma di un problema reale, che il rapporto finale dell’azienda mette nero su bianco insieme alle cause del disservizio.

Un difetto rimasto nascosto per mesi

La vicenda ha radici lontane e parte da luglio, quando Microsoft aveva distribuito una correzione per i server gateway che smistano le connessioni di Exchange Online. Per oltre tre mesi quel codice ha funzionato in silenzio senza destare sospetti. Al suo interno però si nascondeva un difetto legato alla contesa delle risorse. In pratica diversi processi cercavano di accedere allo stesso elemento finché il server esauriva CPU e memoria e smetteva di rispondere.

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Nei test di laboratorio l’anomalia non era mai emersa. Le prove erano state condotte su macchine più datate e con meno core, mentre il problema dava il peggio di sé sui server gateway di nuova generazione, quelli dotati di molti core.

Il 12 novembre si sono sommati tre elementi. Circa il 14% della capacità dei gateway era già inattivo per un guasto indipendente. Una quindicina di ore prima Teams era passato a un altro gateway, lo stesso che serve anche Exchange Online, modificando la distribuzione del traffico. A completare il quadro ci ha pensato il reindirizzamento automatico. Ogni server che cadeva scaricava il proprio carico sugli altri, che a loro volta crollavano uno dopo l’altro. In meno di due ore oltre l’80% dei gateway era fuori gioco.

Le email perse e i problemi di sicurezza

Con Exchange Online incapace di smaltire la posta si è formata una coda enorme di messaggi in attesa. Per evitare che tornassero indietro ai mittenti, Microsoft ha esteso la finestra dei tentativi di consegna da 24 a 48 ore. Sul fronte aziendale la mossa ha funzionato e secondo la società tutte le email professionali rimaste in coda sono state recapitate, senza alcun messaggio aziendale perso in modo definitivo.

Per gli utenti consumer di Outlook la situazione è decisamente meno tranquilla. I messaggi in ritardo indirizzati a caselle inattive da più di 30 giorni sono scaduti e chi li aveva inviati si è visto recapitare la notifica di mancata consegna. Sul numero di email perse e di persone coinvolte Microsoft non ha fornito alcun dato.

Il rapporto finale porta alla luce anche guai mai raccontati prima, che riguardano Microsoft Defender for Office. L’onda lunga ha raggiunto pure Microsoft Purview, dove modifiche alle policy, avvisi di sicurezza ed elaborazioni potrebbero aver subito ritardi. L’elenco comprende Data Loss Prevention, eDiscovery, Insider Risk Management e le ricerche nei registri di controllo. Per un’azienda soggetta a vigilanza normativa un audit che arriva tardi non è certo un dettaglio trascurabile.

Gli interventi annunciati da Microsoft

Per scongiurare nuovi episodi simili Microsoft ha messo in calendario una serie di contromisure. Entro la fine del 2026 cambierà la gestione del traffico e limiterà i passaggi di emergenza di Teams alle sole regioni interessate. Entro marzo 2027 separerà le risorse dei server gateway dedicate ai diversi servizi e rafforzerà i test. In programma ci sono anche tempi di ripristino più rapidi, una maggiore capacità dei server e strumenti diagnostici più efficaci.

Cambierà anche il modo di comunicare con gli utenti. Durante il blackout di Outlook il primo avviso è arrivato circa 20 minuti dopo l’inizio dei disservizi, e per la fine del 2026 l’azienda prevede notifiche automatiche più tempestive.

Fonte: TecnoAndroid