1Mobile proroga le offerte fino al 19 ottobre, 320 Giga in 5G

Il listino di 1Mobile resta invariato anche a ottobre 2026. L’operatore ha infatti prorogato tutto il suo portafoglio di offerte in 4G e 5G, che rimane quindi disponibile senza alcuna modifica ancora per qualche settimana. Fino a poco tempo fa la scadenza era fissata al 30 settembre 2026, mentre ora le proposte restano attivabili fino al prossimo 19 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Insieme al resto del catalogo è stato rinnovato anche il Roaming gratuito in Svizzera, che permette di usare la SIM alle stesse condizioni previste nei Paesi UE, oltre che in Moldavia, Ucraina e Regno Unito. Sulla pagina dedicata la scadenza indicata è il 31 ottobre 2026, anche se nelle schede delle singole offerte compare la data del 19 ottobre. Prosegue poi l’iniziativa Porta un Amico, che regala una ricarica omaggio sia a chi invita sia al nuovo cliente. La promozione vale fino al 31 ottobre 2026 e i codici amico possono essere usati fino al 7 novembre 2026, purché vengano condivisi entro la fine della campagna.

Da XConnect a 2,50 euro fino alle proposte in 5G

Partendo dalla soluzione più economica si trova XConnect, pensata per i dispositivi IoT come condizionatori, termostati e antifurti. Al costo di 2,50 euro al mese offre 100 minuti verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 1 Giga di traffico in 4G. L’attivazione costa 10 euro, sia con nuovo numero sia in portabilità da qualsiasi operatore.

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Il portafoglio standard comprende invece cinque proposte. Start XPlus Reward include minuti illimitati, 30 SMS e 20 Giga che salgono a 30 dal terzo rinnovo, a 4,99 euro mensili che scendono a 4,49 euro sempre dal terzo rinnovo. Qui l’attivazione costa 10 euro per i nuovi numeri e 5 euro in portabilità. Flash 120 offre minuti illimitati, 40 SMS e 120 Giga in 4G a 5,99 euro al mese, con attivazione da 4 euro per i nuovi numeri e gratuita per chi cambia operatore. Si passa poi al 5G con Speed 5G 180 e Speed 5G 250, entrambe con minuti illimitati e 50 SMS, rispettivamente con 180 e 250 Giga. Il primo mese costa 5 euro, poi si pagano 6,99 euro o 7,99 euro al mese, con attivazione a 5 euro per i nuovi numeri e gratuita in portabilità.

Chiude la serie Flash 5G 320 Limited Edition, con minuti illimitati, 60 SMS e 320 Giga in 5G a 4,99 euro per il primo mese e 8,99 euro dal secondo. L’attivazione costa 10 euro per i nuovi numeri ed è gratuita in portabilità, mentre il terzo mese viene offerto in omaggio. Sempre fino al 19 ottobre resta valida anche Flash 5G 200 Special Edition a 5,99 euro al mese, presente su una pagina dedicata e non nella home page. Per chi chiama spesso all’estero c’è World Plus 5G a 9,99 euro al mese, con minuti illimitati nazionali, 320 minuti internazionali verso 36 Paesi tra cui Brasile, Cina, India, Pakistan e USA, più 130 Giga che diventano 150 dal terzo rinnovo. In questo caso l’attivazione costa 5 euro per i nuovi numeri e per chi arriva da Vodafone, mentre è gratuita dagli altri operatori.

Attivazione, coupon, rete e roaming

Online la SIM costa 5 euro comprensivi di spedizione, da sommare all’eventuale costo di attivazione, mentre la eSIM costa 0,99 euro. Per l’identificazione si possono usare SPID e CIE in alternativa alla videoidentificazione. Alcuni codici coupon come GIUSY2025 e 1MOB5G azzerano SIM, attivazione e primo mese, e con SEMPREALTOP viene indicato anche il terzo rinnovo gratuito. Gran parte del catalogo, XConnect esclusa, è disponibile anche per i già clienti, che pagano 10 euro per Start XPlus Reward e World Plus 5G oppure 5 euro per Speed 5G 180, Speed 5G 250 e Flash 120. Il sito non chiarisce se sia possibile passare a Flash 5G 320 Limited Edition.

Il marchio appartiene a Compagnia Italia Mobile, guidata da Antonio Cortina, e tramite l’aggregatore Effortel si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone. In 4G si arriva a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, in 5G fino a 2 Gbps e 200 Mbps. Sulle offerte 4G è disponibile un’opzione 5G da 0,99 euro al mese con primo mese gratuito fino al 19 ottobre. In roaming minuti e SMS valgono come in Italia, mentre i dati hanno soglie mensili che vanno dai 6 Giga di Flash 120 ai 12,90 Giga di World Plus 5G, valori ancora più bassi del minimo previsto dalla normativa attuale per il 2026. Fuori dall’Unione Europea si possono attivare le opzioni a pagamento Extra World, Extra Travel ed Extra World Data, sia in versione Daily sia Weekly.

Fonte: TecnoAndroid