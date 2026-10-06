TikTok Shopping Assistant e Buy Direct: acquisti con IA e un clic

TikTok punta con decisione sullo shopping e presenta Shopping Assistant, un agente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale pensato per aiutare gli utenti a cercare e acquistare prodotti. Accanto a questa novità debutta anche Buy Direct, una funzione che consente di completare un ordine con un solo clic partendo direttamente dal feed Per te, lo spazio in cui scorrono i contenuti suggeriti dalla piattaforma.

Sono due strumenti distinti ma legati da un filo piuttosto evidente. Il primo interviene nella fase della scoperta, quando ancora non è chiaro cosa comprare o dove trovarlo. Il secondo entra in gioco subito dopo, nel momento in cui la scelta è fatta e serve soltanto chiudere l’acquisto. Messi insieme coprono l’intero percorso che porta dall’interesse per un oggetto fino al suo arrivo nel carrello, senza mai dover abbandonare l’applicazione.

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Come funziona l’assistente per lo shopping di TikTok

La parola chiave per capire Shopping Assistant è proprio conversazione. Non si tratta di un semplice motore di ricerca interno con filtri e categorie, ma di un agente con cui dialogare. In pratica chi lo utilizza può esprimere ciò che cerca in modo naturale e ricevere in cambio indicazioni sui prodotti che corrispondono alla richiesta. Lo scopo dichiarato è duplice perché l’assistente aiuta a trovare gli articoli e accompagna anche verso l’acquisto vero e proprio.

Si tratta di un cambio di approccio non da poco. La ricerca tradizionale obbliga a sapere già cosa digitare, mentre un sistema conversazionale lascia più margine a richieste vaghe o articolate, quelle che di solito si farebbero a un commesso in negozio. TikTok porta questa logica dentro un ambiente che fino a oggi era dominato soprattutto dai video brevi, affidando all’intelligenza artificiale il compito di fare da tramite tra chi guarda e ciò che viene venduto sulla piattaforma.

Buy Direct e gli acquisti con un clic dal feed Per te

Se l’assistente lavora sulla fase della ricerca, Buy Direct si concentra sulla rapidità. La funzione permette infatti acquisti con un clic direttamente dal feed Per te, cioè proprio nel punto in cui gli utenti trascorrono la maggior parte del tempo sull’app. Niente passaggi intermedi da affrontare, il prodotto visto scorrendo i contenuti può essere comprato quasi nello stesso istante in cui compare sullo schermo.

È qui che il disegno complessivo diventa più chiaro. Il feed Per te è il cuore dell’esperienza su TikTok, lo spazio in cui si concentra l’attenzione di chi apre l’applicazione. Inserire lì una modalità di pagamento così immediata significa accorciare al massimo la distanza tra la curiosità suscitata da un video e la decisione di procedere all’ordine. Meno passaggi equivalgono di norma a meno ripensamenti, ed è facile intuire perché la piattaforma abbia scelto di intervenire proprio su questo aspetto.

Con l’arrivo contemporaneo di questi due strumenti la piattaforma rafforza la propria presenza nell’e-commerce, unendo la componente di intrattenimento a quella commerciale in modo sempre più stretto. Da una parte c’è un agente conversazionale che guida nella scelta dei prodotti, dall’altra una scorciatoia che trasforma il feed principale in una vetrina dove si può acquistare con un solo tocco. Shopping Assistant e Buy Direct sono le due novità con cui TikTok porta la ricerca e il pagamento dentro la stessa esperienza di navigazione.

Fonte: TecnoAndroid