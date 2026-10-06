Apple Cash: verifica dell’identità obbligatoria per ogni ricarica

Chi utilizza Apple Cash dovrà presto confermare la propria identità anche solo per aggiungere denaro al saldo. Apple sta inviando email ai clienti per spiegare che dal 9 novembre Green Dot Bank comincerà a richiedere la verifica dell’identità a tutti gli utenti che vorranno ricaricare la propria carta Apple Cash. Si tratta di un passaggio in più che finora non era previsto per le ricariche di piccola entità, e che cambia in modo concreto le abitudini di chi usa il servizio con regolarità.

Fino a oggi il controllo scattava soltanto superata una certa soglia. La verifica era infatti già obbligatoria per chi aggiungeva, inviava o riceveva più di EUR 446 complessivi, cioè circa 430 euro. Con la nuova regola invece qualsiasi ricarica, indipendentemente dall’importo, passerà attraverso questo filtro. Apple motiva la scelta con ragioni legate alla protezione dalle frodi e a motivi di carattere normativo, senza scendere in ulteriori dettagli.

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Apple Cash: come funziona oggi la ricarica e cosa potrebbe cambiare

Al momento le possibilità per alimentare il saldo sono piuttosto limitate. Ricaricare una carta Apple Cash è possibile solo dall’app Wallet, utilizzando una carta di debito o una prepagata collegata. Non esistono altre strade, almeno per ora. Nella stessa comunicazione però Apple lascia intravedere una novità interessante, perché Green Dot Bank potrebbe rendere più semplice l’aggiunta di fondi introducendo in futuro il supporto ai trasferimenti da un conto bancario o da un esercente.

Non ci sono tempistiche precise né indicazioni su come verrà implementata questa opzione. Il riferimento resta generico ma è comunque un segnale che il servizio potrebbe ampliare i canali di ricarica, affiancando alle carte collegate anche il conto in banca. Per molti utenti sarebbe un cambiamento non da poco, visto che oggi il passaggio obbligato è sempre e solo una carta.

Sul fronte pratico della verifica, Apple ha previsto una scorciatoia per una parte degli utenti. Chi ha installato iOS 27 e vive in uno stato che supporta le patenti digitali può usare la patente salvata nell’app Wallet per completare il controllo. In questo modo la procedura dovrebbe risultare più rapida, senza bisogno di caricare documenti a parte.

Cosa succede a chi non completa la verifica

Le conseguenze per chi non riesce a farsi identificare sono abbastanza chiare. I clienti la cui identità non può essere confermata non potranno più inviare o ricevere denaro e nemmeno aggiungere fondi al proprio saldo Apple Cash. In pratica il servizio diventa a senso unico, con le funzioni principali bloccate fino a quando la verifica non va a buon fine.

C’è però una tutela per il denaro già presente sul conto. Le somme accumulate prima del blocco restano utilizzabili per effettuare acquisti oppure possono essere trasferite su un conto bancario. Nessuno quindi rischia di vedersi congelare il saldo, anche se rinuncia o non riesce a completare la procedura.

Fonte: TecnoAndroid