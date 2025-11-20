POCO F8 Series

Dopo settimane di teaser e indiscrezioni, Poco ha rotto gli indugi: la nuova serie F8 sarà presentata ufficialmente il 26 novembre 2025, con un evento globale in programma a Bali, Indonesia. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale X (ex Twitter) dell’azienda, che ha pubblicato un teaser dal claim inequivocabile: “The Power of F Returns”.

L’appuntamento segna il debutto internazionale della nuova generazione di smartphone F-series, da sempre sinonimo di prestazioni estreme a prezzo competitivo. A meno di sorprese, il palco balinese sarà riservato principalmente a Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra, mentre il modello “base” potrebbe arrivare più avanti con un lancio separato.

Un evento globale dal sapore orientale

La scelta di Bali non è casuale: l’Indonesia è uno dei mercati chiave per Poco, e la F8 Series rappresenta per il brand una scommessa globale su potenza, autonomia e design. L’evento del 26 novembre sarà trasmesso in diretta streaming e, come confermato da fonti interne, avrà una rilevanza internazionale. Ciò significa che durante o subito dopo la presentazione, dovremmo conoscere la finestra di disponibilità europea e, con ogni probabilità, i prezzi ufficiali per il mercato globale.

La strategia di Xiaomi, come spesso accade, punta su una forte sinergia con la serie Redmi: secondo i rumor, infatti, i nuovi Poco F8 Pro e F8 Ultra dovrebbero derivare rispettivamente dai Redmi K90 e K90 Pro Max, già disponibili in Cina da fine ottobre.

Specifiche tecniche da top di gamma

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, i Poco F8 erediteranno molto dell’hardware premium dei loro “cugini” Redmi. In particolare, Poco F8 Ultra dovrebbe presentarsi con:

Display OLED da 6,9 pollici (2608×1200 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.500 nit

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato dal coprocessore grafico D2 dedicato alle operazioni AI e rendering avanzato

12 o 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di archiviazione UFS 4.1

Tripla fotocamera da 50 MP, con sensore principale Light Hunter 950, ultra-grandangolare OV50M e periscopico JN5 con zoom ottico 5x e digitale lossless 10x

Batteria da 7.560 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, wireless da 50 W e inversa fino a 22,5 W

Certificazione IP68 e audio Sound by Bose con supporto Hi-Res Wireless

Il Poco F8 Pro, invece, potrebbe mantenere buona parte di queste specifiche, con una batteria leggermente più piccola (7.100 mAh) e un comparto fotografico meno spinto, ma sempre basato sul triplo modulo da 50 MP. Entrambi i modelli saranno basati su Xiaomi HyperOS 3, interfaccia che sostituisce definitivamente la MIUI e che porta con sé ottimizzazioni AI, prestazioni più stabili e animazioni fluide.