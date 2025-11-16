Xiaomi Sound Outdoor Speaker: nuove colorazioni in Europa

Xiaomi ha deciso di ampliare la palette cromatica del suo Sound Outdoor Speaker. Il dispositivo è uno degli speaker Bluetooth più compatti del mercato europeo. Dopo i colori iniziali nero, blu e rosso, il dispositivo ora è disponibile anche nelle varianti oro e verde. Offrendo così agli utenti più scelta senza modificare le caratteristiche tecniche che ne hanno definito il successo. Oltre le nuove colorazioni, le specifiche rimangono immutate. Lo speaker eroga fino a 30 W di potenza grazie a un doppio subwoofer. Il quale è in grado di garantire bassi potenti senza sacrificare l’equilibrio dell’audio generale. Con un peso di 597 grammi, è progettato per essere trasportabile e versatile. Ciò anche grazie alla possibilità di posizionarlo sia in orizzontale sia in verticale. Ed anche alla presenza di una base in gomma antiscivolo e di un’asola in silicone per il cordino. Il dispositivo è certificato IP67, dunque, è protetto da polvere e acqua. Ciò fino a immersioni brevi di 30 minuti a 1 metro di profondità.

Nuovi colori per i Sound Outdoor Speaker di Xiaomi

La batteria da 2.600 mAh consente un’autonomia dichiarata fino a 12 ore a volume moderato. Mentre la ricarica avviene tramite porta USB-C con una velocità massima di 15 W, raggiungendo la carica completa in circa 2,5 ore. Riguardo la connettività, il Bluetooth 5.4 permette una portata fino a 25 metri in condizioni ideali. Inoltre, include funzioni avanzate come il pairing stereo con un secondo speaker identico e il broadcasting fino a 100 dispositivi. Tutti sincronizzati nello stesso flusso audio. Lo speaker supporta anche chiamate vivavoce, gestibili tramite tasti dedicati sulla scocca.

Le nuove colorazioni sono già disponibili nel Regno Unito al prezzo di 34,99 sterline. Mentre in Europa appaiono presso vari rivenditori online. Le tempistiche di disponibilità non sono state ancora confermate ufficialmente. Tale evoluzione del Sound Outdoor Speaker conferma come la tecnologia portatile stia diventando sempre più un mix di prestazioni e stile. Non più solo strumenti per ascoltare musica, ma oggetti da mostrare e integrare nella vita quotidiana. La scelta di Xiaomi di offrire nuove opzioni cromatiche può diventare un elemento distintivo per tale gamma di prodotti.