HyperOS 3: Xiaomi rilascia un update che migliora la stabilità

Nota società cinese Xiaomi, come tutte le altre lavora costantemente a mantenere aggiornati i propri software di interfaccia grafica, nello specifico parliamo della HyperOS 3 arrivata in due varianti, una per Android 15 e una per Android 16, il tutto nel frattempo che l’azienda si sta preparando al lancio della versione 3.1 che arriverà invece soltanto per Android 16, non a caso recentemente l’azienda ha rilasciato un update per la versione numero tre che introduce sostanzialmente dei miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema.

Migliora un po’ tutto

Nello specifico, l’ultimo update porta la versione del firmware alla RELEASE-6.01.02.1321-10302137 e riguarda gli smartphone Xiaomi, POCO e REDMI, quest’ultima introduce dei cambiamenti non troppo radicali ma che puntano a migliorare la stabilità e la fluidità di sistema, nello specifico gli utenti dopo aver installato l’update noteranno che lo scorrimento tra le schermate sarà molto più fluido e anche il passaggio da un’applicazione all’altra sarà decisamente più rapido e privo di problematiche, tutto ciò sarà particolarmente evidente anche sui telefoni dotati di un hardware non proprio recentissimo.

Anche il multitasking godrà di un cambiamento significativo, dal momento che sarà molto più rapido e fluido e privo di impuntamenti, con ancora una volta i device un po’ più datati che noteranno maggiormente la differenza.

Questo ardete ovviamente verrà rilasciato per entrambe le versioni, ovvero quella dedicata ad Android 15 e Android 16 nell’attesa ovviamente che arrivi la versione successiva che ricordiamo arriverà soltanto per Android 16, non a caso non tutti i dispositivi verranno aggiornati alla HyperOS 3.1 che introdurrà dei cambiamenti troppo pesanti per essere gestiti da processori ormai datati, di conseguenza questo potrebbe essere tranquillamente uno degli ultimi update che i dispositivi basati su Android 15 riceveranno dal momento di molto presto si passerà alla generazione successiva.

Ovviamente i device si aggiorneranno in modo automatico non appena i vari update saranno disponibili, ma comunque potete anche verificare manualmente dalle impostazioni.