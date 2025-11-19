Samsung Galaxy S26

La sfida tra Samsung e Apple non è mai solo una questione di tecnologia: è anche una partita economica e strategica. Secondo quanto riportato da diverse testate sudcoreane, la scelta di Apple di mantenere invariato il prezzo dell’iPhone 17 — nonostante i rincari dei componenti e l’aumento della memoria di base a 256 GB — avrebbe costretto Samsung a ridimensionare i propri piani per il Galaxy S26, tagliando alcune delle innovazioni inizialmente previste per contenere i costi di produzione e mantenere invariato il prezzo di listino.

Un effetto “iPhone 17” sul piano di sviluppo del Galaxy S26

La casa di Cupertino ha scelto di non aumentare i prezzi per la sua nuova generazione di iPhone, fissando il modello base a 979 euro in Italia e 799 dollari negli Stati Uniti, una mossa che ha avuto effetti immediati sul mercato globale. Il risultato? Vendite solide, un impatto mediatico notevole e una pressione diretta sui concorrenti, Samsung in primis.

Secondo quanto riportato da fonti interne al settore in Corea, il colosso sudcoreano avrebbe reagito rallentando il ritmo dell’innovazione hardware sulla prossima serie Galaxy S26, preferendo mantenere un posizionamento di prezzo aggressivo piuttosto che spingere su upgrade marginali ma costosi da produrre. In origine, il Galaxy S26 avrebbe dovuto introdurre una batteria da 4.900 mAh, un nuovo sensore ultra-grandangolare e un design più sottile (6,9 mm contro i 7,2 mm del Galaxy S25). Tuttavia, la necessità di restare concorrenziale ha spinto Samsung a mantenere lo spessore e la capacità attuale (4.000 mAh), sacrificando così parte del vantaggio tecnico.

Le novità “salvate”: nuovi sensori e batteria leggermente più grande

Nonostante il ridimensionamento, il Galaxy S26 non sarà privo di evoluzioni. Le indiscrezioni parlano infatti dell’introduzione di due nuovi sensori fotografici sviluppati internamente:

ISOCELL S5KGNG da 50 MP per la fotocamera principale, con migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità;

ISOCELL S5K3LD per il teleobiettivo, che garantirà una resa cromatica più uniforme rispetto al sensore principale.

Anche la batteria dovrebbe crescere leggermente, passando da 4.000 a 4.300 mAh, mentre il display rimarrà invariato rispetto a quello dell’S25, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e refresh rate a 120 Hz. Il compromesso sembra dunque riguardare le novità strutturali e di design, rinviate probabilmente al 2026 con la futura serie Galaxy S27, quando Samsung potrebbe nuovamente alzare l’asticella.

Prezzo stabile, margini sotto pressione

Fonti vicine all’azienda affermano che Samsung avrebbe scelto di mantenere il prezzo di lancio del Galaxy S26 sui 799 dollari negli Stati Uniti, lo stesso dell’attuale Galaxy S25.

Una decisione strategica ma costosa, visto l’aumento dei prezzi di memorie LPDDR5X, moduli fotografici e chipset di nuova generazione.