Honor Magic8 Pro: perché la batteria in Europa sarà più piccola

Honor si prepara a portare il nuovo Magic8 Pro anche nel mercato europeo, ma chi attendeva lo smartphone con le stesse caratteristiche del modello distribuito in Cina potrebbe restare un po’ deluso. Secondo le ultime informazioni, infatti, la versione destinata al nostro continente avrà una batteria molto più piccola. In Cina, lo smartphone arriva con un’unità da 7.200mAh, uno dei valori più alti visti finora sulla fascia premium. Le versioni globali, invece, scendono leggermente a 7.100mAh, un taglio minimo che difficilmente si percepisce.

La vera differenza però arriva in Europa, dove Honor avrebbe scelto una batteria da 6.270mAh, quasi 1.000 mAh in meno rispetto al modello originale. Si tratta di una riduzione vicina al 12%, che nella vita quotidiana può tradursi in qualche ora di autonomia persa tra social, foto, streaming e navigazione.

Honor cambia anche la ricarica: meno watt per la versione globale

Nonostante ciò, il nuovo Magic8 Pro europeo resta comunque superiore al precedente Magic7 Pro venduto nel nostro mercato, che montava una batteria più piccola. Per molti utenti il miglioramento si farà sentire, ma chi sperava nella durata extra del modello cinese troverà questa variazione meno entusiasmante. Honor non ha ancora chiarito le ragioni della modifica, ma è possibile che entrino in gioco normative, certificazioni o scelte produttive specifiche per il mercato europeo. In attesa di una conferma ufficiale, queste informazioni provengono da fonti affidabili vicine al settore, che negli ultimi mesi hanno anticipato correttamente diverse caratteristiche dei nuovi Honor.

La batteria non è l’unico elemento a variare fuori dalla Cina. Honor ha scelto di limitare leggermente anche la potenza della ricarica rapida via cavo. Il Magic8 Pro cinese supporta un impressionante sistema a 120W, una potenza che permette di recuperare ore di utilizzo in pochi minuti. Le unità globali, compresa quella prevista per l’Europa, si fermano invece a 100 W. È una differenza più contenuta rispetto al taglio della batteria, ma comunque importante per chi è abituato a ricariche rapidissime. Resta la stessa la ricarica wireless da 80 W, comunque una delle più veloci disponibili oggi.

Honor non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto europeo, ma il lancio è atteso a breve.