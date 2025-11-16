Samsung Galaxy S26

Sembra che Samsung abbia deciso di fare marcia indietro su uno degli aspetti più discussi del futuro Galaxy S26: lo spessore. Dopo le prime indiscrezioni di IceUniverse, che avevano entusiasmato i fan con la prospettiva di uno smartphone ultra-sottile da 6,9 mm, è arrivata una smentita autorevole da OnLeaks, fonte solitamente affidabile per quanto riguarda i render basati su schemi industriali. La verità, come spesso accade, si trova nel mezzo: il Galaxy S26 sarà effettivamente compatto, ma non così sottile come previsto in origine.

Dal prototipo alla versione finale: guadagna qualche decimo di millimetro

Secondo i nuovi file CAD in possesso di OnLeaks, le dimensioni definitive del Galaxy S26 sarebbero 149,5 x 71,6 x 7,24 mm, contro i 149,3 x 71,4 x 6,96 mm indicati dai primi leak.

Una differenza minima sulla carta — appena tre decimi di millimetro in più — ma sufficiente a smentire il sogno di un dispositivo ultra-flat.

Se si considera anche il modulo fotografico posteriore, il profilo complessivo raggiungerebbe circa 10,44 mm, un valore che colloca il nuovo flagship nella stessa fascia del Galaxy S25, il cui spessore era di 7,2 mm. Niente rivoluzione, quindi: Samsung ha preferito giocare sul sicuro, mantenendo un equilibrio tra design e funzionalità.

Perché Samsung ha deciso di aumentare lo spessore

Secondo la ricostruzione di OnLeaks, il piccolo incremento sarebbe legato a due motivazioni tecniche precise. Da un lato, l’esigenza di irrobustire la struttura interna dopo i feedback negativi ricevuti sul Galaxy S25 Edge, considerato troppo fragile a causa della scocca estremamente sottile; dall’altro, la volontà di migliorare la stabilità del comparto fotografico, che nel nuovo modello integrerà sensori di dimensioni maggiori e un sistema di stabilizzazione potenziato.

Samsung avrebbe quindi scelto di privilegiare l’affidabilità e la resa fotografica, anche a costo di sacrificare qualche millimetro di eleganza. Una decisione che, in un mercato dove la solidità e la dissipazione termica stanno tornando centrali, appare tutt’altro che azzardata.

Stop al Galaxy S26 Edge, confermato il ritorno della variante Plus

Il cambio di rotta estetico rientra in una strategia più ampia: come confermato da recenti rumor, Samsung avrebbe cancellato definitivamente il progetto Galaxy S26 Edge, dopo le vendite deludenti del modello “super-slim” S25 Edge. Al suo posto, torna la versione Plus, che sarà affiancata dai tradizionali modelli base e Ultra.