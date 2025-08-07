Samsung Galaxy S25 FE, svelata la data del debutto

Si torna a parlare nuovamente del prossimo smartphone del produttore tech Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 FE, un dispositivo di cui si è parlato molto in queste ultime settimane. Si parla da diverso tempo di un suo possibile debutto anticipato rispetto al suo predecessore e a quanto pare potrebbe essere effettivamente così. In queste ultime ore è infatti emersa quella che potrebbe essere la data del suo debutto ufficiale.

Samsung Galaxy S25 FE, emerge la possibile data del debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete quella che potrebbe essere la data del debutto ufficiale del prossimo smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 FE. Si era già parlato in rete di un suo possibile debutto sul mercato anticipato e a quanto pare potrebbe essere effettivamente così.

Un nuovo report emerso in queste ore avrebbe infatti rivelato la data del suo arrivo. Secondo quanto è emerso, il nuovo device di casa Samsung sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato durante un evento che si terrà il prossimo 19 settembre 2025. So tratterebbe di circa un paio di settimane in anticipo rispetto al debutto ufficiale del suo predecessore, ovvero lo scorso Samsung Galaxy S24 FE. Oltre a questo, si è parlato anche di un possibile prezzo, ovvero un milione di KRW 1. Tradotto, dovrebbe essere circa 620 euro. Ovviamente per il momento non sappiamo se sarà realmente così e comunque bisognerà vedere se ci saranno rincari per gli altri mercati presso cui sarà distribuito lo smartphone.

Questo è dunque quello che è emerso in queste ore. In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo alcune delle presunte specifiche tecniche.