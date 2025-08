Samsung starebbe pensando ad un Galaxy S26 Pro, ma non solo

È tempo di cambiamenti e rivoluzioni in casa Samsung. Il colosso sudcoreano sarebbe infatti pensando di cambiare il nome del modello di base della gamma Galaxy S26, che potrebbe dunque cambiare in Galaxy S26 Pro. A far sorgere l’interrogativo è stato il numero di modello SM-S942U che viene attribuito in genere al modello base, ma questa volta con la denominazione “Galaxy S26 Pro“.

Il cambio di nome sarebbe parte di una riorganizzazione più ampia della linea. Già nelle scorse settimane era emersa l’ipotesi di un abbandono della variante Plus, ora sempre meno menzionata nei documenti ufficiali. A restare in piedi, al momento, sarebbero quindi tre modelli: S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra.

Un nome “Pro” per l’entry level: Samsung fa la rivoluzione

Questa strategia solleva più di un dubbio. In un mercato in cui la sigla Pro è usata per indicare versioni più avanzate e costose – basti pensare agli iPhone 17 Pro o ai Pixel 10 Pro – l’idea di utilizzarla per il modello base può creare confusione. Secondo le fonti, infatti, l’attuale S26 Pro non rappresenta un passo avanti rispetto ai predecessori, ma rimane il dispositivo d’ingresso della famiglia S26.

L’ipotesi alternativa, cioè che il Pro sia un modello intermedio tra Edge e Ultra, appare meno probabile, anche perché non ci sono segnali concreti di un quarto dispositivo in lavorazione. Più realistico pensare a un cambio puramente legato al marketing, pensato per elevare percezione e posizionamento anche del modello meno avanzato della gamma.

Il futuro della gamma S26 è ancora tutto da decifrar

Al momento, Samsung non ha commentato ufficialmente il nuovo schema di denominazioni. Ma tra la scomparsa del modello Plus, la conferma di un Edge più sottile e l’emergere di un Pro che si colloca dove prima c’era il base, il prossimo lancio si preannuncia meno lineare del solito.

La vera sfida per Samsung sarà rendere chiara la gerarchia tra i modelli. Usare nomi come Pro, Edge e Ultra nello stesso catalogo rischia di confondere gli utenti, soprattutto se il termine “Pro” non coincide con un salto reale in termini di caratteristiche o prestazioni. Serve una strategia coerente, altrimenti il rischio è che i nomi dicano poco e generino più domande che certezze.