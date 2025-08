Samsung Galaxy S27 Ultra, si prospetta un cambiamento importante nella fotocamera

Secondo le prime indiscrezioni diffuse da Ice Universe, Samsung potrebbe adottare una strategia più snella per il sistema fotografico del futuro Galaxy S27 Ultra, in arrivo dopo l’attesa serie S26 prevista per l’inizio del prossimo anno. L’indiscrezione più rilevante riguarda la possibile eliminazione di una delle due fotocamere teleobiettivo, in particolare quella con zoom 3x, lasciando spazio alla sola lente periscopica.

Questa scelta sarebbe resa possibile da un’evoluzione sul fronte dei sensori principali, che nel caso di Galaxy S27 Ultra non sarebbe più firmato Samsung. L’azienda starebbe infatti considerando l’utilizzo di un sensore Sony da 200 megapixel, caratterizzato da dimensioni molto vicine al formato 1″, nello specifico 1/1,1”. Rispetto all’attuale ISOCELL HP2, impiegato da Samsung da quattro generazioni, il nuovo sensore garantirebbe una maggiore capacità di cattura della luce, traducendosi in scatti più dettagliati anche in condizioni difficili. È chiaro che al momento tutte queste sono delle supposizioni, anche se la fonte risulta particolarmente attendibile.

Zoom digitale avanzato e spazio per una batteria più capiente: così sarà Galaxy S27 ultra

L’idea alla base del possibile taglio della lente 3x risiede nella capacità del nuovo sensore di gestire zoom intermedi direttamente al suo interno, sfruttando la tecnica del pixel binning. Quest’ultima consente di aggregare più pixel in uno solo per migliorare la qualità dell’immagine finale. Nei sensori da 200 MP viene spesso usato un binning 4×4, che restituisce foto a 12,5 MP. In alternativa, con un binning 2×2 si otterrebbero ingrandimenti equivalenti a 2x, mentre uno zoom 4x potrebbe essere realizzato senza binning tramite un ritaglio dell’immagine completa.

Grazie a questo approccio, Samsung punta a ridurre l’ingombro interno del modulo fotografico. Insieme all’eventuale rimozione dello slot per la S Pen, il recupero di spazio potrebbe essere impiegato per inserire una batteria più grande, migliorando in modo significativo l’autonomia dello smartphone. Ci saranno nuove notizie certamente durante i prossimi mesi.