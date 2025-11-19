Huawei Mate 80

La prossima generazione di flagship Huawei, la serie Mate 80, si prepara a ridefinire ancora una volta i confini dell’hardware mobile. A poche settimane dal debutto ufficiale, nuovi rumor provenienti dalla Cina delineano un quadro tecnico di altissimo livello, con alcune scelte che lasciano intendere la volontà del colosso di Shenzhen di alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla già potente serie Mate 70. Secondo le informazioni condivise dagli insider UncleKanshan e Digital Chat Station, Huawei non si limiterà a un semplice aggiornamento di routine: ci saranno quattro modelli, una nuova nomenclatura e — soprattutto — configurazioni di RAM mai viste prima su uno smartphone commerciale.

Quattro modelli, addio al Pro+: arriva il Mate 80 Pro Max

La lineup si articolerà in quattro varianti principali:

Huawei Mate 80 (standard)

Huawei Mate 80 Pro

Huawei Mate 80 Pro Max (che sostituirà l’ex versione Pro+)

Huawei Mate 80 RS Ultimate

Questa nuova struttura del catalogo segna un’evoluzione anche nella strategia commerciale di Huawei, che sembra voler creare un vero gradiente di prestazioni e funzioni, dalla fascia “premium accessibile” fino all’ultra-lusso RS.

Le differenze tra i modelli partiranno innanzitutto dai display, con diagonali da 6,75 pollici per i modelli standard e Pro, che salgono a 6,89 pollici per Pro Max e RS Ultimate. Tutti gli schermi offriranno risoluzione 1.5K, pannelli OLED LTPO e refresh rate a 120 Hz, accompagnati da un sensore a ultrasuoni sotto il display per lo sblocco biometrico — una tecnologia che Huawei avrebbe deciso di reintrodurre con miglioramenti significativi in velocità e precisione.

RAM fino a 20 GB (e forse anche 24 GB): la vera rivoluzione

Il punto più sorprendente delle indiscrezioni riguarda però la dotazione di memoria. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station su Weibo, la serie Huawei Mate 80 dovrebbe debuttare con una configurazione massima di 20 GB di RAM, un valore mai toccato prima nemmeno dai top di gamma di brand concorrenti come Samsung, Xiaomi o OnePlus.

Si tratterebbe di RAM LPDDR5X a frequenze molto elevate, abbinata al nuovo SoC Kirin 9030 5G, evoluzione diretta del chip visto su Mate 70. Quest’ultimo, realizzato internamente da Huawei, punterebbe su efficienza e intelligenza artificiale on-device, oltre che su prestazioni sostenute per il gaming e la produttività.

Non solo: fonti interne parlano anche di una edizione limitata da 24 GB di RAM, che potrebbe arrivare esclusivamente su alcuni mercati asiatici come Cina e Singapore, destinata a diventare un modello “da collezione”.