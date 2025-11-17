Samsung Health e iFiT verso l’integrazione dei dati degli utenti

Samsung si sta preparando per qualcosa che potrebbe cambiare in modo sensibile l’esperienza di chi utilizza lo smartphone per monitorare allenamenti e salute. Parliamo di un’integrazione più profonda tra Samsung Health e la piattaforma fitness iFit, nota per i suoi programmi su tapis roulant, cyclette e attrezzi da palestra connessi.

Secondo le prime informazioni trapelate, le due aziende stanno lavorando a un sistema che permetterà di sincronizzare automaticamente i dati raccolti durante le sessioni di allenamento su attrezzature compatibili con iFit. Successivamente, sarà possibile unirli alle metriche già gestite quotidianamente dall’app Samsung Health. In pratica, gli utenti potranno avere in un unico posto tutte le informazioni relative ad attività fisica, parametri corporei e cronologia degli allenamenti, senza dover esportare o gestire file manualmente.

Un cambiamento apparentemente semplice, ma che per molti sportivi fa una differenza enorme. Chi utilizza tapis roulant, ellittiche o altri attrezzi compatibili con iFit potrà vedere calorie, frequenza cardiaca, tempi e percorsi integrarsi direttamente con sonno, stress, passi giornalieri e altri dati raccolti da smartphone e smartwatch Samsung.

Samsung Health presto più completo grazie all’integrazione con iFit

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di costruire un ecosistema molto più fluido, dove software e dispositivi di brand differenti collaborano invece di restare chiusi in comparti separati. Una scelta che riflette un trend sempre più evidente nel settore del fitness digitale: gli utenti vogliono un’esperienza coerente, personalizzata e semplice, senza applicazioni ridondanti o metriche frammentate. E soprattutto, non vogliono un servizio diverso per ogni parametro da consultare.

Per iFit, la partnership rappresenta anche un modo per avvicinarsi a un pubblico più ampio, considerando la diffusione globale dei dispositivi Samsung. Per quest’ultima, invece, è un passo avanti per rendere Health una piattaforma realmente completa, capace di confrontarsi con Apple Fitness o Google Fitbit. La tempistica dell’integrazione non è ancora stata ufficialmente comunicata, ma il lavoro è in corso e le prime funzionalità potrebbero apparire in una delle prossime versioni dell’app.