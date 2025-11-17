WindTre Special 5G Easy Pay ora anche con smartphone abbinato

Una delle offerte di rete mobile di WindTre più interessanti per chi decide di attivare un nuovo numero è quella nota con il nome di WindTre Special 5G Easy Pay. Secondo quanto è emerso in queste ore, i nuovi clienti che la attiveranno potranno ora abbinare anche l’acquisto di un nuovo smartphone a rate, compresi quelli con rate da zero euro al mese.

WindTre Special 5G Easy Pay, nuova promo ora con in abbinamento uno smartphone a rate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha modificato leggermente una delle sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di WindTre Special 5G Easy Pay. Gli utenti che attiveranno questa offerta potranno ora abbinare anche l’acquisto di un nuovo smartphone, compresi quelli con rate da zero euro al mese. Secondo quanto riportato in rete, l’offerta in questione rimarrà a disposizione dei nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero fino alla giornata del prossimo 8 dicembre 2025.

Con questa offerta gli utenti avranno a disposizione ogni mese un ottimo bundle. Gli utenti potranno infatti usufruire ogni mese di ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore WindTre. Oltre a questo, nel bundle sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per avere tutto questo sarà pari a 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno però scegliere un unico metodo di pagamento, ovvero quello automatico di Easy Pay.

Uno degli smartphone che gli utenti potranno acquistare abbinado l’attivazione dell’offerta è uno degli ultimi arrivi di casa Motorola, ovvero il nuovo Motorola Moto G35. Gli utenti potranno averlo con una rata di zero euro al mese.