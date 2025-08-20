matter

Matter, lo standard universale per la casa intelligente sostenuto da colossi come Apple, Google, Amazon e Samsung, ha ricevuto un nuovo aggiornamento alla versione 1.4.2, introducendo novità pensate per rendere le connessioni più sicure, efficienti e semplici da configurare. Questo standard nasce con l’obiettivo di consentire agli utenti di connettere facilmente dispositivi di produttori diversi, garantendo compatibilità e interoperabilità tra sistemi di brand differenti. Con il nuovo aggiornamento, la Connectivity Standards Alliance (CSA) rafforza ulteriormente le basi del progetto, migliorando aspetti chiave come sicurezza, processi di configurazione e gestione delle comunicazioni tra dispositivi.

Configurazione anche senza Bluetooth Low Energy

Una delle modifiche più rilevanti introdotte in Matter 1.4.2 riguarda la fase di configurazione dei dispositivi. Finora, gran parte degli apparecchi compatibili con lo standard richiedeva il Bluetooth Low Energy (BLE) per la prima configurazione. Questa dipendenza dal Bluetooth non sempre si rivelava pratica e comportava costi aggiuntivi per i produttori.

Con la nuova versione, Matter introduce la possibilità di effettuare la configurazione utilizzando solo il Wi-Fi, eliminando completamente la necessità di un modulo Bluetooth. Questo cambiamento può tradursi in una riduzione dei costi hardware per i produttori e in un’esperienza di configurazione più semplice per gli utenti, soprattutto in contesti dove il Bluetooth non è stabile o non è disponibile. La sicurezza rappresenta uno dei punti centrali dell’aggiornamento. Matter 1.4.2 permette ai controller di verificare che gli Amministratori che gestiscono i dispositivi provengano realmente dal fornitore dichiarato.

In pratica, solo gli amministratori considerati attendibili potranno modificare impostazioni sensibili. Questa novità riduce il rischio di intrusioni e manipolazioni non autorizzate, aumentando la protezione per gli utenti e per l’ecosistema nel suo complesso.

Un altro aspetto su cui la CSA è intervenuta riguarda il coordinamento tra dispositivi. Con Matter 1.4.2, l’attivazione di funzioni tra più apparecchi collegati diventa più rapida, con un supporto migliorato per effetti speciali come la dissolvenza graduale della luce. Inoltre, l’aggiornamento riduce le comunicazioni ridondanti tra i dispositivi della rete domestica. Questa ottimizzazione non solo migliora le prestazioni, ma consente anche un minore consumo energetico, un aspetto sempre più rilevante in un contesto di efficienza e sostenibilità.

Matter 1.4.2 introduce anche una funzione che permette ai dispositivi di comunicare ai controller quando cambiano le proprie capacità. In questo modo, se un dispositivo ottiene una nuova funzionalità — ad esempio tramite un aggiornamento firmware — l’utente potrà sfruttarla immediatamente, senza doverlo disassociare e riconfigurare. Questa novità semplifica la gestione della smart home, evitando passaggi tecnici aggiuntivi e garantendo una maggiore continuità operativa.