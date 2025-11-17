Poco F8, teaser conferma la data del debutto ufficiale

L’avvistamento qualche giorno fa sul portale di benchmark Geekbench di uno dei prossimi smartphone a marchio Poco aveva lasciato intendere un debutto imminente ed effettivamente sarà così. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech ha pubblicato in rete alcune immagini teaser con cui ha rivelato la data della presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Poco F8. Stando a quanto riportato, l’evento di presentazione si terrà durante la giornata del prossimo 27 novembre 2025.

Poco F8, l’azienda annuncerà ufficialmente la nuova serie il prossimo 27 novembre 2025

Secondo le immagini teaser pubblicate da Poco, la nuova serie di smartphone Poco F8 sarà annunciata ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 27 novembre 2025. Sappiamo che la serie sarà composta almeno inizialmente da due modelli, denominati rispettivamente Poco F8 Pro e Poco F8 Ultra. L’azienda ha già confermato che quesri device avranno diversi miglioramenti rispetto al passato. Il tutto garantirà agli utenti una migliore esperienza in ambito gaming ma non solo.

Secondo i rumors di queste ultime settimane, i nuovi device dell’azienda saranno in realtà una versione re-branded di due smartphone a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo agli ultimi Redmi K90 e Redmi K90 Pro Max. Entrambi sono stati infatti presentati esclusivamente per il mercato cinese. Entrambi i nuovi smartphone a marchio Poco, comunque, potranno vantare delle performance davvero eccellenti.

Tutto questo grazie alla presenza di processori estremamente potenti. Si parla infatti della presenza dell’ultimo soc di casa Qualcomm per il nuovo Poco F8 Ultra, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Anche il modello Poco F8 Pro potrà contare su un processore di alto livello sempre della gamma Snapdragon 8 Elite. Al duo, comunque, l’azienda dovrebbe aggiungere in seguito anche un altro modello. Si tratterà del prossimo Poco F8. Quest’ultimo, stando ai rumors emersi, dovrebbe essere la versione re-branded di un altro smartphone a marchio Redmi, ovvero Redmi Turbo 5 Pro.