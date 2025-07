Snapdragon 8 Elite 2, diversi problemi tra Samsung e Qualcomm

Snapdragon 8 Elite Gen 2 è attualmente al centro di una svolta importante nel panorama dei chip mobili. Se da una parte si può celebrare il successo della collaborazione tra Qualcomm e Samsung, dall’altro emergono tensioni legate alla produzione della nuova variante a 2nm.

Questo cambio di strada rappresenta un duro colpo per la divisione fonderie dell’azienda coreana. Oltre a questo, la decisione potrebbe fissare nel terreno, ulteriormente il vantaggio competitivo di TSMC nel settore.

Snapdragon 8 Elite 2, cosa succede?

Da una parte si va a celebrare il famoso successo di partnership tra Samsung e Qualcomm, la quale ha comportato alla versione for Galaxy di Snapdragon 8 Elite ad essere la più diffusa al mondo. Però dall’altro punto di vista le due aziende sembrano non aver trovato un accordo per quanto riguarda la produzione della variante a 2 nm di Snapdragon 8 Gen 2. La stessa che doveva essere finita sui Galaxy S26.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Qualcomm avrebbe cancellato la versione del suo chip Snapdragon 8 Elite Gen 2. Le varie fonti indicavano anche la presenza di due varianti del chip nei listini interni. La prima prodotta da TSMC a 3 nm e la seconda da Samsung a 2 nm (8850-S).

Da quanto comunicano le fonti dovrebbe rimanere solo la sigla base SM8850, facendoci domandare che la variante “S“ di Snapdragon 8 Elite 2 sia stata interamente accantonata. Se questa nuova decisione è confermata andrebbe a rappresentare un colpo davvero importante per la divisione fonderie di Samsung.

Questa cancellazione ci suggerisce anche una mancanza di fiducia da parte di Qualcomm nel processo a 2nm di Samsung. La quale secondo alcune fonti avrebbe già affrontato diversi problemi di resa produttiva. Questo nuovo passo potrebbe addirittura allargare ulteriormente il divario tra Samsung e TSMC. Tutto questo andando a considerare che sia Apple ma anche MediaTek, dovrebbero lanciare i loro chip a 2nm nel 2026 con una nuova generazione di Snapdragon 8 Elite 2.

Qualcomm, ora non intende abbandonare per alcun motivo la sua roadmap a 2nm. Le diverse notizie ci dicono che l’azienda intende comunque fare il suo debutto con questa tecnologia nel 2026. Affidandosi interamente a TSMC per la produzione sia dello Snapdragon 8 Elite Gen 3 e per quella di un chip di fascia inferiore.