News

Redmi 15 5G, batteria potente e prestazioni top a basso costo

Xiaomi lancia il Redmi 15 5G in Malesia con display da 6,9", Snapdragon 6s Gen 3 e batteria enorme ad un prezzo imbattibile.

scritto da Rosalba Varegliano
Xiaomi

Xiaomi ha ufficialmente presentato il Redmi 15 5G in Malesia, offrendo un dispositivo che combina prestazioni elevate, un ampio display e un’autonomia straordinaria, il tutto a un prezzo competitivo.

Con un display da 6,9″ Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, il Redmi 15 5G offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il processore Snapdragon 6s Gen 3 garantisce prestazioni efficienti, mentre la batteria da 7000 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 33W e la ricarica inversa da 18W, offrendo versatilità e praticità. Con una fotocamera principale da 50MP e funzionalità AI avanzate, il Redmi 15 5G è progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Disponibile in tre colori eleganti, Ripple Green, Titan Gray e Midnight Black, il dispositivo è ora disponibile in Malesia ad un prezzo estremamente competitivo.

Specifiche principali del nuovo Redmi 15 5G di Xiaomi lanciato in Malesia

Ricapitolando le caratteristiche chiave, il dispositivo vanta:

  • Display da 6,9″ Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 144Hz e touch sampling rate di 288Hz.

  • Processore Snapdragon 6s Gen 3 con GPU Adreno.

  • Memoria di 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 2TB tramite microSD.

  • Batteria da 7000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W e ricarica inversa da 18W.

  • Fotocamera con sistema duale con sensore principale da 50MP e fotocamera frontale da 8MP.

  • Sistema operativo HyperOS 2.0 basato su Android 15.

  • Resistenza, certificazione IP64 per resistenza a polvere e schizzi.

Il Redmi 15 5G rappresenta, dunque, un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone con prestazioni solide, un display ampio e un’autonomia prolungata, il tutto ad un prezzo competitivo. Con tecnologie avanzate e un design elegante, Xiaomi continua a offrire soluzioni innovative nel mercato degli smartphone, confermando la sua attenzione all’equilibrio tra potenza, praticità e convenienza cui gli utenti puntano.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.