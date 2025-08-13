Redmi 15 5G, batteria potente e prestazioni top a basso costo

Xiaomi ha ufficialmente presentato il Redmi 15 5G in Malesia, offrendo un dispositivo che combina prestazioni elevate, un ampio display e un’autonomia straordinaria, il tutto a un prezzo competitivo.

Con un display da 6,9″ Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, il Redmi 15 5G offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il processore Snapdragon 6s Gen 3 garantisce prestazioni efficienti, mentre la batteria da 7000 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 33W e la ricarica inversa da 18W, offrendo versatilità e praticità. Con una fotocamera principale da 50MP e funzionalità AI avanzate, il Redmi 15 5G è progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Disponibile in tre colori eleganti, Ripple Green, Titan Gray e Midnight Black, il dispositivo è ora disponibile in Malesia ad un prezzo estremamente competitivo.

Specifiche principali del nuovo Redmi 15 5G di Xiaomi lanciato in Malesia

Ricapitolando le caratteristiche chiave, il dispositivo vanta:

Display da 6,9″ Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 144Hz e touch sampling rate di 288Hz.

da 6,9″ Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 144Hz e touch sampling rate di 288Hz. Processore Snapdragon 6s Gen 3 con GPU Adreno.

Memoria di 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2, espandibile fino a 2TB tramite microSD.

Batteria da 7000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W e ricarica inversa da 18W.

Fotocamera con sistema duale con sensore principale da 50MP e fotocamera frontale da 8MP.

Sistema operativo HyperOS 2.0 basato su Android 15.

Resistenza, certificazione IP64 per resistenza a polvere e schizzi.

Il Redmi 15 5G rappresenta, dunque, un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone con prestazioni solide, un display ampio e un’autonomia prolungata, il tutto ad un prezzo competitivo. Con tecnologie avanzate e un design elegante, Xiaomi continua a offrire soluzioni innovative nel mercato degli smartphone, confermando la sua attenzione all’equilibrio tra potenza, praticità e convenienza cui gli utenti puntano.