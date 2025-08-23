POCO M7 4G, POCO C85 e Redmi K90 Pro: nuovi leaks ne svelano alcuni dettagli

Recenti indiscrezioni in arrivo direttamente dalla Cina sembrano aver svelato in via definitiva quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dei prossimi POCO M7 4G, POCO C85 e Redmi K90 Pro, Si tratta di dispositivi di fascia media che fanno capo alla medesima grande azienda e che rappresentano sicuramente delle scelte variegate pensate per accontentare un po’ tutti, scopiamo insieme che cosa è emerso.

Le specifiche

Partendo dal primo dispositivo, questo dovrebbe essere la versione 4G dell’omonimo fratello maggiore 5G, nonché una variante dal nome diverso del Redmi 15 4G, offrirà lo Snapdragon 685 al suo interno con un display LCD da 6,9 pollici in full HD e frequenze di aggiornamento a 144 Hz, il tutto alimentato da una batteria da 7000 mAh, Con due varianti, una da 6 Gigabyte di RAM e 128 GB di ROM un’altra da 8 GB e 256 GB di ROM.

Per il resto a bordo dovremmo trovare Android 15, una fotocamera posteriore da 50 megapixel e una fotocamera anteriore da otto megapixel, il tutto fregiato della certificazione IP 64.

Passando invece al secondo dispositivo, dai render emersi in rete quest’ultimo dovrebbe godere di un display LCD da 6,9 pollici di diagonale con risoluzione 1600 x 720 pixel, frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e un picco di luminosità pari a 810 nit.

Per il resto, dovremmo vedere a bordo un MediaTek Helio G81 Ultra, con una batteria da 6000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece posteriormente, avremo una fotocamera principale da 50 megapixel, mentre anteriormente una da otto megapixel inserita tramite il classico design a goccia.

Anche qui non mancano Android 15, la certificazione IP64 e HyperOS 2.0.

Arriviamo ora all’ultimo dispositivo che più che un medio di gamma può tranquillamente definirsi un top di gamma dal momento che monterà al proprio interno il chip Snapdragon 8 Elite 2.

Per il resto avremo un dispositivo in grado di supportare la ricarica rapida via cavo a 100 W e via wireless a 20 W con anche un display OLED da 6,99 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz con sensore di impronte sotto il display.

Posteriormente è presente una fotocamera da 50 megapixel con sensore a periscopio.