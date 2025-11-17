Fireflies AI non è nata con l’AI ma dal cartone di una pizza

Quando oggi si parla di Fireflies.ai, si pensa a una delle piattaforme più diffuse per registrare, trascrivere e analizzare riunioni online. Eppure la sua storia non è affatto quella che ci si potrebbe immaginare: nessun super-modello, nessun laboratorio high-tech, nessuna idea nata dalla corsa all’intelligenza artificiale. All’inizio c’erano solo due studenti, un’idea ancora abbozzata e moltissima pizza.

I fondatori raccontano spesso un dettaglio curioso: nei primi mesi il progetto non aveva quasi nulla di “AI”. L’obiettivo era risolvere un problema pratico — prendere appunti senza perdersi la discussione — e per farlo servivano test continui, lunghe nottate e una grande quantità di carboidrati low-budget. La pizza era la valuta principale: alimentava il lavoro, sostituiva le pause e diventava un rituale ogni volta che un prototipo non funzionava o il codice rompeva qualcos’altro.

Da una semplice pizza a molto altro, il successo della piattaforma Fireflies integrata con Intelligenza Artificiale

Solo in seguito arrivarono i primi modelli di machine learning, inizialmente molto più rudimentali rispetto a ciò che Fireflies.ai fa oggi. La piattaforma è cresciuta un pezzo alla volta, mentre il team capiva cosa gli utenti trovavano davvero utile: non un assistente troppo “smart”, ma uno strumento affidabile che si ricordasse tutto al posto loro.

Con il boom dell’AI generativa, Fireflies si è evoluta rapidamente, introducendo riassunti, rilevamento automatico dei temi, analisi del sentiment e integrazioni con decine di servizi. Ma la filosofia iniziale non è mai cambiata: evitare complicazioni inutili, pensare prima al problema reale e solo dopo alla tecnologia.

Col senno di poi, i fondatori scherzano dicendo che Fireflies “non è stata costruita sull’AI, ma sui cartoni di pizza accatastati in salotto”. E forse è proprio questo che dà al progetto un carattere così concreto: un esempio di come l’innovazione possa nascere non da idee futuristiche, ma da persone comuni che cercano una soluzione semplice tra un trancio di pizza e l’altro.