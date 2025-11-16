Ad
PosteMobile Creami Extra WOW 50: 50GB in 4G+ e minuti illimitati a 5,99€ al mese

PosteMobile Creami Extra WOW 50 offre 50GB in 4G+, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese. Attivazione semplice online

scritto da Felice Galluccio
Tra le offerte più competitive nel segmento dei gestori virtuali italiani, PosteMobile si conferma protagonista con la sua Creami Extra WOW 50, una soluzione economica e completa che unisce flessibilità, affidabilità e trasparenza. Pagando dunque solo il prezzo di 5,99€ al mese, l’offerta vi farà trovare al suo interno minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G+. Un piano telefonico mobile perfettamente bilanciato per tutti gli utenti che desiderano una connessione stabile e un pacchetto completo senza spendere troppi soldi.

La promozione è aperta a tutti, indipendentemente dal gestore di provenienza. Può quindi essere attivata da chi proviene da un altro operatore mobile o da chi decide di richiedere una nuova numerazione. In entrambi i casi, le condizioni economiche restano identiche e senza vincoli di durata, nel pieno rispetto della filosofia di trasparenza che contraddistingue PosteMobile.

Attivazione facilissima in ufficio postale o online con PosteMobile

L’attivazione di Creami Extra WOW 50 è flessibile e può essere completata in tre modalità: online, direttamente dal sito ufficiale di PosteMobile; in ufficio postale, con l’assistenza del personale dedicato; oppure telefonicamente, con il supporto di un operatore che guida l’utente nella procedura. In ogni caso, il processo è rapido, intuitivo e accessibile anche a chi non ha particolare dimestichezza con le procedure digitali.

Il costo di attivazione è dunque di 10€ una tantum, che include anche la fornitura della SIM. Una spesa contenuta, sostenuta solo al momento della sottoscrizione, senza ulteriori costi nascosti.

Grazie alla rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps, l’esperienza di navigazione risulta fluida e stabile, perfetta per streaming, social network, videochiamate e uso quotidiano delle app. Con minuti e SMS illimitati, 50 giga di dati e un prezzo fisso di 5,99€ al mese, PosteMobile Creami Extra WOW 50 si conferma una delle offerte più affidabili e trasparenti tra quelle attualmente disponibili in Italia.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!