PosteMobile Creami Extra WOW 50: 50GB in 4G+ e minuti illimitati a 5,99€ al mese

Tra le offerte più competitive nel segmento dei gestori virtuali italiani, PosteMobile si conferma protagonista con la sua Creami Extra WOW 50, una soluzione economica e completa che unisce flessibilità, affidabilità e trasparenza. Pagando dunque solo il prezzo di 5,99€ al mese, l’offerta vi farà trovare al suo interno minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G+. Un piano telefonico mobile perfettamente bilanciato per tutti gli utenti che desiderano una connessione stabile e un pacchetto completo senza spendere troppi soldi.

La promozione è aperta a tutti, indipendentemente dal gestore di provenienza. Può quindi essere attivata da chi proviene da un altro operatore mobile o da chi decide di richiedere una nuova numerazione. In entrambi i casi, le condizioni economiche restano identiche e senza vincoli di durata, nel pieno rispetto della filosofia di trasparenza che contraddistingue PosteMobile.

Attivazione facilissima in ufficio postale o online con PosteMobile

L’attivazione di Creami Extra WOW 50 è flessibile e può essere completata in tre modalità: online, direttamente dal sito ufficiale di PosteMobile; in ufficio postale, con l’assistenza del personale dedicato; oppure telefonicamente, con il supporto di un operatore che guida l’utente nella procedura. In ogni caso, il processo è rapido, intuitivo e accessibile anche a chi non ha particolare dimestichezza con le procedure digitali.

Il costo di attivazione è dunque di 10€ una tantum, che include anche la fornitura della SIM. Una spesa contenuta, sostenuta solo al momento della sottoscrizione, senza ulteriori costi nascosti.

Grazie alla rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps, l’esperienza di navigazione risulta fluida e stabile, perfetta per streaming, social network, videochiamate e uso quotidiano delle app. Con minuti e SMS illimitati, 50 giga di dati e un prezzo fisso di 5,99€ al mese, PosteMobile Creami Extra WOW 50 si conferma una delle offerte più affidabili e trasparenti tra quelle attualmente disponibili in Italia.