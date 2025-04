PosteMobile, Creami Extra WOW 50 a prezzo bomba: ci sono 50 GB quasi gratis

Gli utenti che amano risparmiare avendo qualità ma soprattutto quantità di contenuti, possono optare per un’offerta molto famosa che si chiama Creami Extra WOW 50. Questa tariffa la mette a disposizione il provider virtuale di Poste Italiane, PosteMobile. A disposizione di chi la sceglie ci sono minuti, messaggi e giga per navigare sul web con un prezzo davvero interessante che perdura nel tempo.

I dettagli dell’offerta Creami Extra WOW 50

Il piano include al suo interno quel che serve mediamente agli utenti. PosteMobile garantisce il meglio e con ottimi contenuti, come si può vedere:

50 GB al mese in 4G+ , con una velocità massima di 300 Mbps ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

SMS senza limiti ;

Prezzo mensile di 5,99€, fisso nel tempo.

Una proposta bilanciata, ideale per chi usa il telefono ogni giorno per navigare, messaggiare o effettuare chiamate, senza necessariamente avere bisogno di centinaia di gigabyte.

Attivazione semplice e modalità flessibili per gli utenti

Uno dei vantaggi di questa offerta è la facilità con cui si può attivare. Sono disponibili più opzioni:

Online , attraverso il sito ufficiale di PosteMobile;

In qualsiasi ufficio postale , con l’aiuto del personale;

Al telefono, parlando direttamente con un operatore.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, e comprende anche l’invio della SIM. Non ci sono costi nascosti né spese ricorrenti oltre al canone mensile.

Chi può attivare la promo di PosteMobile

Creami Extra WOW 50 è disponibile per tutti, anche per chi decide di passare a PosteMobile mantenendo il proprio numero, oppure per chi preferisce attivare un nuovo numero.

Una soluzione per chi vuole chiarezza e risparmio

Con un prezzo contenuto, rete veloce in 4G+ e tutto incluso nel pacchetto, questa offerta rappresenta una scelta affidabile per chi cerca semplicità, copertura nazionale e costi sotto controllo, senza rinunciare alla qualità dei servizi di un operatore solido come Poste Italiane.