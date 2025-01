PosteMobile presenta Creami Extra WOW 50 Edizione 2024. Un’offerta pensata per i nuovi clienti che desiderano unire convenienza e qualità. A soli 5,99€ al mese, il piano include chiamate e SMS illimitati, gestiti attraverso un sistema a crediti. Oltre a 50GB di Internet in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. Per attivare il servizio, è richiesto un costo iniziale di 10€ per la SIM. A cui si aggiunge una prima ricarica obbligatoria di 10 euro, comprensiva del primo canone mensile.

PosteMobile: massima trasparenza e gestione semplice

La copertura del servizio si basa sulla rete Vodafone, garantendo accesso al 4G in oltre il 99% del territorio italiano. Tra i vantaggi, il piano offre la possibilità di utilizzare l’hotspot senza costi aggiuntivi, per poter condividere i giga con altri dispositivi. Sono poi inclusi nel prezzo servizi utili come “Ti cerco”, “Richiama ora” e l’avviso di chiamata. Per offrire un’esperienza completa e senza sorprese.

PosteMobile si distingue anche per l’attenzione alla trasparenza, rendendo semplice il controllo dei costi e delle condizioni di utilizzo. I clienti devono soltanto garantire di avere credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta. In caso contrario, verranno applicate tariffe extra. Parliamo di 18 centesimi al minuto per le chiamate. Mentre per gli SMS, 12 cent. e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. Per chi vuole evitare questi costi però è possibile disabilitare il traffico giornaliero tramite messaggio o l’app PostePay.

La velocità di navigazione, pur raggiungendo picchi di 300Mbps, dipende da fattori come la congestione della rete e le caratteristiche del dispositivo. Anche se il servizio è comunque progettato per garantire prestazioni sempre affidabili e stabili. L’offerta Creami Extra WOW 50 è l’ideale per chi cerca una soluzione economica e completa. Adatta a soddisfare le esigenze di comunicazione e connessione di ogni giorno. In ogni caso se cercate altre soluzioni simili ma con caratteristiche diverse, potete provare a consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.