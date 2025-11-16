Google: in arrivo un grosso miglioramento per le recensioni nel Play Store

La colonna portante che regge l’intera esperienza Android praticamente da sempre sicuramente è il Play Store, quest’ultimo da un semplice store dal quale scaricare le applicazioni è diventato un vero e proprio luogo di condivisione che al pari di tutti gli altri store include numerose funzionalità comprese le recensioni, queste ultime ovviamente consentono agli utenti di regolarsi sul contenuto che stanno scaricando e alle volte anche di scovare un eventuale applicazione dannosa prima di installarla sul proprio dispositivo.

Il Play Store di conseguenza al pari di tutte le altre piattaforme gode di aggiornamenti costanti e miglioramenti necessarie a migliorare l’esperienza d’uso globale, all’interno di questo contesto oggi vi parliamo di una modifica che molto presto potrebbe arrivare nel Play Store e che andrebbe a toccare proprio le recensioni, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Molto presto un possibile miglioramento

Analizzando l’ultima versione disponibile per quanto riguarda per l’appunto il Google Play Store, emerge la presenza di una stringa che recita “<string name=”0_resource_name_obfuscated_7f1411e1″>Search reviews</string>”), quest’ultima starebbe ad indicare la possibilità di effettuare una ricerca, un po’ come quando cerchiamo un’applicazione, all’interno però delle recensioni, parliamo probabilmente della presenza di una vera e propria barra di ricerca laddove sono presenti attualmente i filtri, ciò di fatto consentirebbe di cercare un argomento specifico, magari tramite l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Purtroppo non emerge altro dalla stringa e dal codice sorgente dell’attuale versione del Play Store, ciò significa che un eventuale cambiamento si trova ancora in una fase particolarmente embrionale di sviluppo e che per ricevere qualche informazione in più probabilmente servirà aspettare ancora i prossimi mesi, sicuramente introdurre la possibilità di cercare in modo specifico delle recensioni rappresenterebbe un passo importante per tutti gli utenti sotto vari punti di vista, non è da escludere dunque che Google ci stia lavorando in modo deciso per puntare ad un’introduzione entro il 2026.