Very Mobile 5G: l’offerta più competitiva del momento

Very Mobile emerge nel mercato delle telecomunicazioni con una nuova promozione dedicata ai clienti che provengono da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali. L’offerta prevede 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo bloccato di 5,99€ al mese per sempre, con un mese omaggio all’attivazione.

La nuova proposta si distingue per l’assenza totale di costi nascosti: spedizione, attivazione e SIM gratuite, sia in formato fisico che eSIM. La navigazione avviene sulla rete Vodafone, riconosciuta come la più premiata d’Italia, e garantisce una copertura fino al 99,7% della popolazione in 4G e fino al 97% in 5G. Tutti i piani VeryMobile includono l’hotspot gratuito e 7,6GB di traffico dati in roaming UE (più 15GB extra).

Very Mobile: semplicità, zero vincoli e assistenza dedicata

Il traffico è bloccato automaticamente al termine dei Giga inclusi, evitando costi indesiderati, ma può essere riattivato con un semplice click sull’app ufficiale “Very”. L’operatore consente anche la ricarica automatica e il cambio offerta gratuito, permettendo agli utenti di passare a un piano con più dati senza alcun addebito.

Uno dei punti di forza di Very Mobile resta la totale assenza di vincoli contrattuali. Il cliente è libero di recedere o cambiare promo in qualsiasi momento, senza penali o costi di disattivazione. Le offerte si rinnovano ogni mese alla stessa data, e la trasparenza resta uno dei principi principali del brand.

L’operatore mette poi a disposizione servizi gratuiti come “Ti ho cercato”, “RingMe” e Wi-Fi Calling, utile per chiamare anche in assenza di segnale mobile. In più, i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti premium o chiamate sovrapprezzo, risultano bloccati di default. Gli utenti possono comunque abilitare manualmente le chiamate internazionali o i servizi satellitari direttamente dall’app Very.

La rete di VeryMobile, grazie alla partnership con Vodafone, permette connessioni fino a 2Gbps in 5G full speed, garantendo un’esperienza fluida anche con video in Ultra HD, gaming online o lavoro da remoto. Chi desidera attivare l’offerta può farlo online, con consegna gratuita in cassetta postale o tramite eSIM istantanea via QR Code, oppure in uno dei 3.000 negozi autorizzati in tutta Italia.