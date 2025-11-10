Lyca Mobile 5G Port-in: una super offerta per chi cambia operatore

Lyca Mobile presenta Port-in 5G 250. Si tratta di una nuova offerta pensata per clienti che scelgono di trasferire il proprio numero da un altro operatore. Il piano include 250GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e 15,5GB per il roaming in UE. Tutto ciò al costo di 11,99€ ogni 30 giorni. La promozione, è disponibile esclusivamente per chi effettua la portabilità, si attiva immediatamente dopo la conferma della registrazione e resta valida per 30 giorni, rinnovandosi automaticamente alla scadenza. Gli utenti devono disporre del credito sufficiente per consentire il rinnovo, ma in caso contrario hanno fino a 90 giorni per ripristinare l’offerta senza perderla.

Per sfruttare la connettività 5G è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura della rete partner di Lyca Mobile. La SIM è abilitata al servizio VoLTE, il quale permette di effettuare chiamate su rete 4G sembra problemi di linea.

Lyca Mobile 5G: semplicità, trasparenza e uso responsabile

Come da tradizione LycaMobile, anche l’offerta 5G Port-in 250 si distingue per trasparenza e flessibilità. Tutti i pagamenti, sia per la prima attivazione sia per i rinnovi mensili, possono essere effettuati solo con carta di credito o debito valida, garantendo così un sistema di gestione sempre sicuro e tracciabile. Gli utenti ricevono un messaggio di conferma quando la promo diventa attiva o possono verificarne lo stato componendo il codice *137#.

L’ operatore ricorda poi che questa soluzione è destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale, e soggetta alla Fair Usage Policy in roaming UE. L’azienda si riserva il diritto di modificare o sospendere le condizioni dell’offerta previo ragionevole preavviso. Tra i vantaggi, anche la possibilità di navigare con grande autonomia grazie ai 250GB inclusi, che rappresentano uno dei pacchetti più generosi della fascia media del mercato. Per tutti gli altri dettagli e promozioni simili vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di LycaMobile !