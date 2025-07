Very Mobile, la promo da 200GB al mese offre il 5G gratis

Very Mobile che in questo momento è uno dei gestori più interessanti sul panorama della telefonia mobile in Italia, garantisce il meglio con la sua nuova proposta che offre addirittura 200 giga al mese. Secondo quanto riportato, il prezzo è di soli 6,99 € mensili e senza la possibilità di rimodulazioni, ciò vuol dire che durerà per sempre. Tutto questo dunque porta gli utenti al cospetto di un’offerta molto interessante che non ha alcun vincolo, essendo aperta a tutti senza pensare al gestore di provenienza.

Very Mobile garantisce 200 giga in 5G e primo mese gratis a tutti

Passando alla parte dei contenuti, Very Mobile include nella promo mobile in questione ben 200 giga al mese con 5G gratuito. minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Il costo dell’offerta è di 6,99€ al mese per sempre, ma chi la attiva riceve il primo mese in omaggio, quindi gratuito.

Un altro vantaggio riguarda i costi di attivazione: è previsto un pagamento una tantum di 0,99€ solo alla prima attivazione. Non ci sono altri costi nascosti o spese ricorrenti oltre al canone mensile.

Attivabile da chiunque, anche con SPID o eSIM

Per attivare questa offerta gli utenti che scelgono Very Mobile, possono usare anche il loro SPID, proprio per fare tutto in modo rapido e sicuro. Per fare prima, si potrà optare anche per la scheda virtuale che tutti conoscono con il nome di eSIM.

Very Mobile specifica che minuti e SMS illimitati sono da intendersi secondo le condizioni d’uso corretto previste dal gestore, come indicato nel contratto.

Con questa proposta, Very Mobile si conferma tra gli operatori virtuali più aggressivi sul fronte del rapporto giga/prezzo, offrendo un pacchetto ricco, attivabile in pochi minuti e con 5G incluso. Una scelta adatta a chi vuole cambiare gestore senza complicazioni, con un primo mese gratis e un costo mensile tra i più bassi del mercato.