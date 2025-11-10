Nuove tensioni per Rockstar Games, la celebre casa di sviluppo di Grand Theft Auto. Dopo la denuncia del sindacato britannico IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain), l’azienda è accusata di repressione sindacale. Secondo il sindacato a capo della denuncia, i recenti licenziamenti di alcuni dipendenti sarebbero legati alle loro attività sindacali e di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’azienda e non a motivi concreti e validi.
Licenziamenti Rockstar, azienda accusata di repressione sindacale
La controversia sui licenziamenti di Rockstar Games si intensifica. L'azienda è accusata di aver represso le attività sindacali.
