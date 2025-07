Very Mobile sfida TIM e Vodafone con 200GB al mese e il 5G gratis

Very Mobile aggiorna il proprio portafoglio con una proposta che punta dritto al cuore degli utenti più esigenti. L’offerta in questione garantisce 200 giga in 5G, minuti e SMS senza limiti verso tutti i gestori italiani, al prezzo di 6,99€ al mese per sempre. Un pacchetto molto competitivo, pensato per chi vuole tanta connettività senza complicazioni, né rimodulazioni.

Tra i punti di forza spicca l’apertura a tutti i nuovi clienti, senza alcuna distinzione sull’operatore di provenienza. Non è necessario infatti arrivare da un gestore specifico per poter beneficiare della promozione: chiunque può attivarla, rendendo l’offerta un’alternativa concreta per una vasta platea di utenti.

Primo mese gratuito, attivazione simbolica: Very Mobile è una garanzia

Un altro elemento che rende questa soluzione appetibile è il fatto che il primo mese è completamente gratuito, senza addebiti iniziali sul canone mensile. L’unico costo richiesto al momento della sottoscrizione è di 0,99€ una tantum, relativo all’attivazione. Un prezzo simbolico, se si considera che include anche l’invio della SIM e l’attivazione del servizio.

A livello tecnico, la promo supporta navigazione in 5G laddove disponibile, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura Very Mobile. Questo consente di sfruttare la rete in modo ancora più fluido, specie per lo streaming, i download e le videochiamate.

SPID, eSIM e libertà d’uso: Very Mobile non tradisce le aspettative degli utenti

L’offerta può essere attivata anche tramite SPID, semplificando ulteriormente la procedura di sottoscrizione. Oltre alla classica SIM fisica, è disponibile anche la eSIM virtuale, perfetta per chi desidera attivare subito il servizio senza attendere la consegna a domicilio.

Very Mobile conferma quindi la propria vocazione a offrire soluzioni flessibili e trasparenti, con l’aggiunta di un grande quantitativo di traffico dati e una gestione semplice, adatta a ogni profilo di utilizzo. Direttamente sul sito ufficiale potete trovare tutte le altre informazioni.