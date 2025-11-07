Offerta Vodafone PRO: 250 Giga, 5G e minuti illimitati a soli 11,95€!

C’è qualcosa di rassicurante nel sapere che la tua connessione non ti abbandonerà mai, neanche quando il credito finisce o quando stai guardando quell’ultimo episodio che “giuro, poi vado a dormire”. È un po’ questo lo spirito dell’offerta Vodafone PRO, pensata per chi vuole una connessione solida, veloce e senza pensieri, ma anche per chi non ha voglia di perdersi tra mille asterischi e condizioni complicate.

Vodafone PRO a 11,95€: 250 Giga, minuti illimitati e 5G ultraveloce

A 11,95€ al mese, la proposta è chiara: 250 Giga di internet, minuti illimitati e 200 SMS, il tutto con la potenza della rete 5G di Vodafone, che — dati alla mano — è la più veloce d’Italia. Ma la parte più interessante arriva con un piccolo colpo di scena: se convinci un’altra persona a entrare in Vodafone con te, i tuoi Giga diventano illimitati. Non simbolicamente, ma davvero. È come passare da un’autostrada a due corsie a un’autostrada senza limiti di velocità.

L’offerta non si ferma ai confini italiani. Se ti piace viaggiare, hai 45 Giga da usare in Europa, Svizzera e Regno Unito. È quel tipo di dettaglio che fa la differenza quando ti ritrovi in un aeroporto europeo a cercare un Wi-Fi decente e scopri che in realtà puoi semplicemente usare la tua rete come se fossi a casa.

Un altro punto a favore è la continuità di servizio per 48 ore anche se resti senza credito: niente panico, puoi continuare a chiamare e navigare mentre risolvi la questione. E se preferisci le soluzioni smart, puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM, perfetta per chi vuole dire addio alla plastica e ai cambi di scheda infiniti.

A rendere il tutto ancora più allettante c’è la collaborazione con Fastweb Energia Flat: attivando entrambe le offerte, hai 18€ di sconto. Una piccola spinta per chi vuole semplificare tutto — internet, energia, vita.

E poi ci sono i riconoscimenti: Ookla, OpenSignal e nPerf concordano nel premiare Vodafone per la velocità e le prestazioni del suo 5G. In pratica, non è solo marketing: i test lo confermano.

Se vuoi un piano che unisce potenza, semplicità e la sicurezza di non restare mai disconnesso, Vodafone PRO è un’offerta da accendere al volo. E se la attivi entro il 23 novembre 2025, puoi ancora approfittare della promo. Dopo, chissà — ma le buone occasioni, si sa, non restano online per sempre.