Samsung aggiorna Good Lock e Home Up: arrivano fix importanti e pieno supporto a One UI 8

Samsung

Samsung continua a lavorare con costanza sulla sua piattaforma di personalizzazione Good Lock, una delle funzioni più apprezzate dagli utenti Galaxy, insieme al suo modulo complementare Home Up. Nelle ultime ore, il colosso sudcoreano ha rilasciato due aggiornamenti mirati, che introducono correzioni di bug e ottimizzazioni, ma soprattutto la compatibilità con la nuova One UI 8 basata su Android 16, attesa su molti smartphone Galaxy nelle prossime settimane.

Le nuove versioni sono già in distribuzione tramite Galaxy Store, e rappresentano un passo fondamentale verso la piena integrazione delle app di personalizzazione con la prossima generazione dell’interfaccia Samsung.

Good Lock 3.0.14.2: un fix tanto semplice quanto atteso

Partiamo da Good Lock, la “base” su cui si innestano tutti i moduli secondari (come Theme Park, LockStar, Keys Café o appunto Home Up). L’app arriva alla versione 3.0.14.2, un aggiornamento di piccole dimensioni ma con un intervento decisivo per la stabilità. Il changelog ufficiale parla infatti di una sola ma significativa correzione: “Risolto un problema per cui l’app sembrava continuare l’installazione anche dopo il completamento.”

Un bug apparentemente minore, ma che aveva generato diversi malumori nella community. Alcuni utenti segnalavano infatti che, dopo aver completato l’installazione dal Galaxy Store, l’app mostrasse un loop di caricamento infinito, costringendo in certi casi a forzare la chiusura o a ripetere l’operazione.

L’update corregge dunque un fastidioso errore di interfaccia e contribuisce a rendere l’esperienza complessiva di Good Lock più fluida e coerente — un aspetto importante per una piattaforma che coordina decine di moduli diversi, spesso con interazioni complesse tra loro.

Home Up 17.0.00.48: arriva la compatibilità con One UI 8

Ben più interessante è l’aggiornamento di Home Up, il modulo dedicato alla personalizzazione della schermata iniziale, del drawer e del multitasking. Con la nuova versione 17.0.00.48, Samsung introduce due novità chiave che confermano il suo impegno nel mantenere l’app aggiornata alle ultime evoluzioni del sistema operativo.

1. Supporto ufficiale per One UI 8

La prima, e più importante, è il pieno supporto a One UI 8, la prossima major release basata su Android 16. Si tratta di un passaggio cruciale: con l’arrivo del nuovo aggiornamento software su Galaxy S25, S24 e altri modelli compatibili, Home Up potrà continuare a funzionare senza interruzioni o errori di compatibilità, garantendo la continuità delle personalizzazioni salvate.

2. Fix grafico e ottimizzazioni per la modalità DIY Home

La seconda novità riguarda la modalità DIY Home, ancora in fase Beta. Alcuni utenti avevano notato che i widget apparivano sovradimensionati, con proporzioni non coerenti rispetto al layout della schermata principale. Con questo aggiornamento, Samsung ha corretto l’errore di scala e allineamento, migliorando la resa visiva dei widget e rendendo l’interfaccia più pulita e bilanciata.