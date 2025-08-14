Samsung accelera: One UI 8 in arrivo su Galaxy S24 e S23

Dopo il debutto ufficiale avvenuto insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, la One UI 8 si prepara a raggiungere anche GalaxyS24 e S23. Samsung, intenzionata a evitare i ritardi che avevano caratterizzato lo sviluppo della One UI 7, ha delineato così un calendario più rapido e preciso per la fase di Beta testing.

Secondo quanto riportato dal leaker Tarun Vats, la Beta per la serie Galaxy S24 partirà il 13 agosto 2025, solo due giorni dopo l’avvio ufficiale del programma previsto per l’11 agosto. Gli utenti GalaxyS23 dovranno invece attendere l’8 settembre, con un intervallo di circa un mese rispetto ai modelli più recenti. I test inizieranno in quattro mercati principali: Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e India. Le date potrebbero subire lievi variazioni, ma la tabella di marcia appare ormai definita.

One UI 8, test estesi e più dispositivi supportati

Samsung sembra così intenzionata ad ampliare fin da subito la platea di dispositivi compatibili con la Beta della One UI 8. Pur non confermate ufficialmente, le indiscrezioni parlano dell’inclusione, ad agosto, anche dei pieghevoli della generazione precedente. Per la fascia media, l’azienda ha già annunciato il supporto a Galaxy A36, A35, A55 e A54, con avvio previsto a settembre, lo stesso mese in cui dovrebbe iniziare la distribuzione stabile sui primi modelli.

L’approccio rapido risponde alla volontà di recuperare credibilità dopo i problemi riscontrati con la One UI 7, caratterizzata da partenze a rilento e incompatibilità che avevano frustrato gli utenti. Questa volta, il messaggio è quello di garantire più velocità, trasparenza e un numero maggiore di modelli inclusi sin dal lancio.

Per chi desidera partecipare ai test, è possibile unirsi al programma anche in Paesi non ufficialmente inclusi, seguendo procedure alternative. Insomma, la mossa di Samsung mira a consolidare la fiducia degli utenti e a garantire un’esperienza più fluida, in linea con le aspettative di chi attende aggiornamenti rapidi e stabili.