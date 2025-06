Android 16, arrivano due aggiornamenti entro l’anno: ci sono tante novità già pronte

Android 16 è ufficialmente disponibile in versione stabile per gli smartphone Pixel dal 6 in poi. L’aggiornamento è in fase di distribuzione, ma chi non lo ha ancora ricevuto può verificarne manualmente la presenza nel menu Impostazioni. Google specifica inoltre che chi ha installato la Beta 4.1 e non ha ancora effettuato il passaggio alla QPR1 può uscire dal programma per ricevere subito la versione definitiva.

Per il momento l’aggiornamento riguarda solo i dispositivi Google, ma il rilascio su altri smartphone Android è previsto nei prossimi mesi. In parallelo, Google ha già delineato una roadmap che prevede due aggiornamenti importanti entro la fine dell’anno.

Due update programmati tra Q3 e Q4

Il primo, previsto nel terzo trimestre del 2025, introdurrà la maggior parte delle novità grafiche legate a Material Expressive, il nuovo linguaggio visivo pensato per offrire maggiore flessibilità e uniformità all’interfaccia. Il secondo aggiornamento, in arrivo nel quarto trimestre, sarà una minor SDK release con nuove API per sviluppatori, ottimizzazioni, correzioni e modifiche che avranno un impatto concreto sul comportamento delle app.

Le novità più attese: fotocamere, notifiche e accessibilità

Tra le funzionalità già attive o in fase di rilascio ci sono diverse novità tecniche e visive. Sul fronte multimediale, Android 16 migliora il supporto alle fotocamere professionali, con rilevamento delle scene in notturna, esposizione automatica ibrida, regolazioni della temperatura colore e supporto per il codec APV. Migliora anche la resa delle immagini UltraHDR.

Per quanto riguarda l’interfaccia, si amplia la coerenza visiva delle app, soprattutto su schermi grandi e pieghevoli, con una gestione più fluida di orientamento e proporzioni. Inoltre, la navigazione predittiva “indietro” viene estesa alla modalità a tre pulsanti: tenendo premuto il tasto indietro sarà possibile vedere un’anteprima della schermata precedente.

Importanti anche le nuove notifiche di avanzamento, pensate per casi d’uso come consegne, ride sharing e navigazione, che diventeranno parte integrante degli aggiornamenti live in arrivo.

Infine, in ambito sicurezza, Android 16 introduce miglioramenti contro gli attacchi di reindirizzamento Intent e integra la nuova versione di Privacy Sandbox. Sul piano dell’accessibilità, viene sostituito il testo ad alto contrasto con il testo strutturato, più leggibile e uniforme nel design.

Android 16 segna così un’evoluzione significativa, con aggiornamenti costanti e una struttura più attenta alle esigenze di utenti, sviluppatori e produttori.