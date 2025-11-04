Lyca Mobile: la promozione da 150 GB in 5G con due mesi in regalo

Nel panorama della telefonia mobile italiana, il gestore virtuale Lyca Mobile continua a farsi notare per le sue tariffe chiare e convenienti. La nuova promozione da 5,99 euro al mese si distingue non solo per il prezzo competitivo, ma anche per i 150 giga mensili e il 5G gratuito incluso, una combinazione che la rende tra le offerte più interessanti del momento.

Connessione veloce e tutto incluso

La nuova proposta di Lyca Mobile punta sull’essenzialità: con soli 5,99 euro al mese, il pacchetto comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori, insieme a una dotazione generosa di 150 giga per la navigazione. Il tutto senza vincoli o costi nascosti. L’accesso alla rete 5G è incluso nel prezzo, offrendo così velocità elevate e una maggiore stabilità della connessione, specialmente nelle aree coperte dalla rete di ultima generazione.

A rendere l’offerta ancora più vantaggiosa è la promozione che regala due mesi gratuiti a chi attiva la tariffa. In pratica, si pagano dieci mensilità su dodici, mantenendo comunque lo stesso livello di servizi per tutto l’anno. È un incentivo concreto che premia la scelta di chi decide di affidarsi al marchio Lyca Mobile.

Nessuna restrizione per chi arriva da altri operatori

Uno degli aspetti più apprezzabili della promozione è la totale apertura a tutti gli utenti. A differenza di molte altre offerte del mercato, che spesso riservano i prezzi più bassi solo a chi proviene da operatori virtuali o selezionati gestori, questa tariffa può essere attivata da chiunque, senza alcuna limitazione.

Lyca Mobile continua così a puntare su una strategia chiara: offrire tariffe trasparenti e durature, valide “per sempre”, senza rimodulazioni o aumenti nel tempo.

L’attivazione dell’offerta è semplice e immediata, sia online che presso i rivenditori autorizzati. Con questo piano, Lyca Mobile rafforza il proprio posizionamento nel mercato mobile, offrendo un mix convincente di prezzo, velocità e libertà di scelta, in linea con le esigenze di chi vuole connettività senza compromessi e spese eccessive.