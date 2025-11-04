BYD Racco: in Giappone si presenta una nuova Kei Car elettrica

Una branca che riguarda lo sviluppo delle auto elettriche che sta riscuotendo davvero tanto successo soprattutto nei paesi orientali è quella del Kei Car, piccole automobili elettrica dalle dimensioni decisamente modeste, pensate per consentire spostamenti all’interno dei contesti urbani facili e agili, consentendo di fatto di circolare in tutta tranquillità senza nessun tipo di problema.

Ovviamente all’interno di questo contesto non poteva non mancare il nome di BYD, la società infatti vuole ritagliarsi un ruolo di rilievo anche all’interno di questo mercato e recentemente ha presentato al mondo al Japan Mobility 2025 la nuova BYD Racco, la prima kei car della casa automobilistica cinese la quale arriverà su strada non prima dell’estate 2026.

Un auto piccola ma amata

La vettura in questione dunque dopo tantissimo tempo caratterizzato da numerosi concept e indiscrezioni finalmente si mostra in modo completo, quest’ultima è pensata appositamente per il mercato orientale ma non è un mistero che anche in Europa questa tipologia di auto stia acquisendo tanti estimatori, non a caso l’Unione Europea sta tenendo l’occhio vigile proprio per sviluppare una normativa ad hoc per l’introduzione di queste vetture.

Ovviamente la società ha sviluppato un design apposito per garantire il massimo comfort nonostante le dimensioni ridotte, non a caso posteriormente le portiere sono scorrevoli e la vettura è caratterizzata da dimensioni di 3.395 mm di lunghezza x 1.475 mm di larghezza x 1.800 mm di altezza, anteriormente troviamo una griglia chiusa caratterizzata lateralmente dai fari con firma luminosa a forma di C mentre posteriormente è presente il logo dell’azienda che si illumina, la vettura è omologata per quattro persone.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, quella dichiarata dall’azienda è correlata alla batteria LFP da 20 kWh che permetterà di percorrere 180 km, il tutto ad un prezzo di circa 2,7 milioni di yen che equivalgono a 14.700 €, sicuramente la vettura in questione rappresenterà una grande ispirazione per le future varianti europee, non appena la normativa sarà completata.