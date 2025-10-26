Lyca Mobile: arriva la promo che vi regala il 5G per due mesi

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone sicuramente utilizzano costantemente la propria promozione telefonica per svolgere varie attività, l’elemento più importante che viene fornito da un’offerta solo i gigabyte di traffico dati poiché sono il punto di collegamento con la sua vita digitale, di conseguenza è utile attivare una promozione che sposi bene le necessità del consumatore in modo da permettergli di fare tutto ciò di cui ha bisogno quando è lontano dal proprio Wi-Fi domestico.

Di conseguenza, ogni utente deve leggere con attenzione i cataloghi di offerta in modo da trovare quella più giusta ed evitare di sbagliare, qui in Italia tra l’altro i cataloghi sono davvero tanti ed è di vitale importanza leggerli con attenzione, per darvi una mano in questo spigoloso procedimento oggi vi proponiamo una super offerta garantita dall’operatore tinto di verde Lyca Mobile, il provider in questione infatti rappresenta una piccola certezza che da diversi anni lancia offerte decisamente convenienti.

Dati in 5G con due mesi gratis

L’offerta in questione garantisce a chi sceglie di attivarla ben 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS completamente illimitati verso tutti, come se non bastasse al momento dell’attivazione avrete fin da subito a disposizione due mesi di promozione completamente gratuiti e dunque inizierete a pagare la quota mensile di 5,99 € solo a partire dal rinnovo del terzo mese, come se non bastasse l’offerta garantisce anche la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza e non ha costi di attivazione, sicuramente attualmente è una delle offerte più convenienti presenti sul mercato della telefonia italiana.

Vi ricordiamo che l’attivazione può essere effettuata comodamente online sul sito ufficiale dell’operatore di tinto di verde e l’offerta supporta sia il formato Sim fisica che il formato Sim elettronica, ovviamente assicuratevi che il vostro smartphone Supporti il 5G e nel caso anche la Sim elettronica, se volete optare per quest’ultima.