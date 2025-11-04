Fastweb: la nuova triade di offerte si spinge fino a 300GB in 5G

Il gestore Fastweb amplia la propria offerta mobile con tre nuove soluzioni pensate per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo. Le tariffe, chiamate Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, mantengono lo stile che da anni contraddistingue l’operatore: chiarezza, trasparenza e nessun costo nascosto. Tutte includono minuti illimitati, SMS, grandi quantità di giga e la possibilità di sfruttare la rete 5G, oggi tra le più veloci e affidabili in Italia.

Tre piani con contenuti diversi e prezzi chiari

Parlando della famosissima Fastweb Mobile, gli utenti possono avere tutto per un prezzo mensile di soli 8,95 euro. Al suo interno ecco 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS. Queste soluzioni sono tra le più scelte proprio per il rapporto tra qualità e prezzo che ormai da diversi anni contraddistingue questo provider mobile. Ovviamente anche i contenuti tendono a far scegliere Fastweb e lo dimostra la seconda offerta, la Fastweb Mobile Full. Al suo interno ecco infatti 200 giga con 5G incluso, minuti illimitati e 100 SMS al prezzo di 10,95 euro al mese. È un piano pensato per chi fa un uso intensivo di Internet, streaming e piattaforme digitali, potendo contare su una rete riconosciuta da Ookla come una delle più veloci d’Italia.

Infine, la Fastweb Mobile Maxi rappresenta l’offerta più completa, con 300 giga in 5G, minuti illimitati, 100 SMS, il servizio Fastweb Protect incluso e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Il tutto a 12,95 euro al mese, senza vincoli e con un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

Attivazione semplice e SIM fisica o virtuale gratuita

Tutte le offerte possono essere attivate online, richiedendo anche una chiamata gratuita per assistenza. L’operatore mette a disposizione la eSIM gratuita, ma chi preferisce la SIM fisica può riceverla con spedizione gratuita a domicilio.

L’attivazione può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video identificazione, in pochi minuti e senza procedure complesse.