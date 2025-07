Lyca Mobile: 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese per sempre

Lyca Mobile, uno dei gestori virtuali più attivi sul mercato italiano, propone una promozione semplice, economica e senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. Una soluzione pensata per chi cerca tanti giga, 5G incluso e prezzo fisso, senza complicazioni.

150 giga, rete veloce e 2 mesi in omaggio

La promozione costa 5,99€ al mese per sempre e include 150 giga al mese con 5G gratuito, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Per la gioia degli utenti non esistono vincoli e soprattutto non c’è modo di beccarsi una rimodulazione con un prezzo più alto in quanto il costo mensile resterà sempre uguale senza mai cambiare. Il 5G, come già detto, è incluso all’interno dell’offerta mobile, per cui nessun tipo di pagamento supplementare sarà necessario in futuro.

Lyca Mobile offre questa promo a tutti gli utenti

Tra le caratteristiche più importanti che questa nuova offerta di Lyca Mobile detiene, c’è sicuramente la possibilità di poter essere attivata da qualsiasi utente, senza tener conto dell’operatore di provenienza. Che sia un operatore virtuale o uno dei gestori più famosi di lunga data, sarà sempre lo stesso: l’offerta potrà essere scelta da chiunque.

Lyca Mobile mostra ancora una volta tutte le sue qualità, le quali vertono sicuramente sulla grande affidabilità ma anche sulla qualità delle offerte. Non può passare in secondo piano la convenienza, vera e propria arma a disposizione del gestore virtuale che ora mette nel mini tutti i più forti di sempre. Non c’è differenza tra gli utenti che vogliono avere di più e coloro che invece si accontentano: la qualità è sempre alta e i costi sono bassi. Il supporto al 5G, la possibilità di usare la promo in portabilità da qualsiasi operatore e i 2 mesi gratuiti rendono questa tariffa una delle più interessanti nel mondo MVNO. Bisogna solo sceglierla nel più breve tempo possibile.