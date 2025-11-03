ColorOS 16 è in arrivo sugli smartphone OPPO: ecco i modelli e le date del rollout

OPPO ColorOS 16

Dopo l’esordio su Find X9 e Find X9 Pro, OPPO è pronta a estendere la distribuzione della sua nuova interfaccia ColorOS 16 a un numero sempre maggiore di dispositivi. La casa cinese ha comunicato il calendario ufficiale del rollout, che partirà dal 30 ottobre in Cina per poi espandersi gradualmente al mercato globale. La nuova versione, basata su Android 16, rappresenta uno dei più grandi aggiornamenti mai rilasciati dall’azienda, con un design più coerente, funzionalità AI integrate e una gestione energetica ottimizzata per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Un rilascio a scaglioni: si parte a novembre con la fascia alta

Secondo la roadmap pubblicata da OPPO, ColorOS 16 arriverà a novembre 2025 sui modelli più recenti, a partire dai pieghevoli e dai flagship. Ecco la prima ondata di smartphone che riceveranno l’aggiornamento:

OPPO Find N5

OPPO Find N3 / N3 Flip

OPPO Find X8 e Find X8 Pro

OPPO Reno14 e Reno14 Pro

OPPO Reno14 F 5G (inclusa la Diwali Edition)

OPPO Reno13 e Reno13 Pro / F 5G

OPPO Pad 3 Pro

Tra i dispositivi inclusi figura anche il nuovo pieghevole Find N5, che beneficerà del multitasking migliorato e del supporto alle finestre fluttuanti dinamiche, mentre la gamma Reno14 potrà sfruttare un’interfaccia più fluida e ottimizzata per i display a 120 Hz.

Dicembre: tocca ai modelli mid-range e alla serie K

Nel mese successivo, dicembre 2025, sarà la volta dei modelli di fascia media e dei pieghevoli di precedente generazione. A ricevere l’aggiornamento saranno:

OPPO Find N2 Flip

OPPO Reno13 F

OPPO K13 Turbo 5G e K13 Turbo Pro 5G

Si tratta di dispositivi molto popolari nei mercati asiatici, scelti da OPPO per testare la stabilità del nuovo sistema su configurazioni hardware diverse. Il rollout avverrà in modo graduale via OTA, con rilascio progressivo delle build regionali.

Primo trimestre 2026: rollout globale completo

La fase conclusiva del programma si svolgerà nel primo trimestre del 2026 e coinvolgerà oltre venti modelli, tra cui i più diffusi della serie Reno e Find delle generazioni precedenti. Ecco i principali dispositivi in lista:

Find X5 Pro

Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F, Reno12 FS e special editions (inclusa la Harry Potter Edition)

Reno11, Reno11 Pro, Reno11 F e Reno11 FS

Find X10 / X8 serie secondaria (in varianti regionali)

F31 Pro / F31 Pro+ / F29 Pro / F27 Pro+ 5G

K13, K13x e K12x 5G

Tablet Pad 3, Pad 2 e Pad SE

Con questa ondata, OPPO punta a coprire oltre il 90% dei dispositivi compatibili, dimostrando un impegno raro nel settore Android per la continuità degli aggiornamenti.