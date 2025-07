Tecnologia al massimo: OPPO lancia ufficialmente i K13 Turbo e K13 Turbo Pro

Con una presentazione tanto attesa, OPPO ha finalmente svelato i suoi nuovi modelli, il K13Turbo e K13 TurboPro. I due dispositivi sono pronti a fare il loro debutto in Cina, con i preordini già attivi. L’obiettivo dell’azienda è quello di consolidare la propria posizione nel settore dei medio-alta gamma, offrendo caratteristiche da top di serie a un prezzo super competitivo. I due modelli condividono una base comune ma differiscono per il cuore tecnologico. Il K13 Turbo è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8450, già visto sul Reno14 Pro, mentre il TurboPro inaugura il nuovo Snapdragon 8s Gen 4, supportato da una GPU Adreno 825.

Prestazioni, raffreddamento e interfaccia: OPPO punta alla perfezione

Il display AMOLED da 6,8” regala immagini nitide grazie alla risoluzione 1.5K e una fluidità garantita dai 120Hz. Anche la batteria si fa notare. Parliamo infatti di ben 7000mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W, ideale per un utilizzo intenso durante la giornata. Il comparto fotografico resta invariato tra i due modelli, con una fotocamera principale da 50MP, un sensore secondario da 2MP e una camera frontale da 16MP, pensata per selfie e videochiamate di qualità.

Il raffreddamento è uno degli aspetti tecnici più interessanti. OPPO ha introdotto infatti il nuovo sistema Rapid Cooling Engine, capace di aumentare del 120% il flusso d’aria e migliorare la dissipazione del calore del 20%. Ciò significa prestazioni elevate anche sotto stress, ideali per chi usa il dispositivo per gaming o multitasking. Entrambi i modelli arrivano con la ColorOS 15, basata su Android15, già installata. Le colorazioni disponibili includono il nero, il bianco e il viola per il K13 Turbo. Invece il Pro sarà disponibile in argento, viola e nero.

I prezzi variano a seconda della configurazione. Si parte da circa 214€ per il modello base fino ad arrivare a oltre 320€ per la versione Turbo Pro. Non è ancora nota una data ufficiale per il lancio in Europa, ma si attendono comunicazioni da OPPO nelle prossime settimane.