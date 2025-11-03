Palantir-NVIDIA: siglato un nuovo accordo di fornitura di tecnologia

La trasformazione digitale delle grandi imprese globali compie un nuovo passo avanti. Ciò grazie alla collaborazione tra NVIDIA e Palantir Technologies, annunciata alla conferenza GTC di Washington. L’accordo sancisce l’unione tra la potenza di calcolo dell’azienda guidata da Jensen Huang e la piattaforma di analisi dati creata dal gruppo fondato da Peter Thiel e Alex Karp. Con l’obiettivo di accelerare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Il centro della partnership è l’integrazione della tecnologia NVIDIA CUDA nella piattaforma Palantir Ontology. Quest’ultima è un sistema capace di aggregare e interpretare grandi quantità di dati da fonti eterogenee.

Ecco i dettagli sulla partnership tra NVIDIA e Palantir

Grazie a tale sinergia, le aziende potranno ottenere prestazioni superiori. Insieme a decisioni più rapide nella gestione dei propri flussi produttivi e organizzativi. La potenza computazionale fornita da NVIDIA, combinata con la struttura modulare di Ontology, punta a ridurre i tempi di analisi. E a rendere più dinamica la pianificazione strategica in settori sempre più complessi. Uno dei primi esempi di applicazione concreta arriva dagli Stati Uniti. Qui la catena Lowe’s utilizzerà la piattaforma potenziata per gestire un gemello digitale della propria rete di supply chain.

Attraverso l’intelligenza artificiale, il sistema consente di monitorare in tempo reale il flusso di merci. Ed anche di reagire alle variazioni della domanda in modo più preciso e sostenibile. Per un gruppo con una logistica così articolata, la possibilità di analizzare costantemente prezzi, quantità e posizioni fisiche delle merci rappresenta un vantaggio competitivo decisivo.

La componente tecnologica dell’accordo si estende anche all’utilizzo della piattaforma NVIDIA AI Enterprise. Quest’ultima integra strumenti come cuOpt per l’ottimizzazione delle decisioni operative, e dei modelli Nemotron e NeMo Retriever. I quali sono utili alla creazione di agenti di intelligenza artificiale basati su Ontology. Inoltre, l’architettura NVIDIA Blackwell verrà implementata all’interno della piattaforma AI Platform (AIP) di Palantir. Accelerando l’elaborazione e lo sviluppo dei modelli analitici nelle AI farm di NVIDIA.

La collaborazione tra NVIDIA e Palantir suggerisce un futuro in cui le decisioni aziendali nasceranno direttamente dall’interazione tra algoritmi, reti neurali e sistemi distribuiti. Trasformando radicalmente il modo in cui le organizzazioni operano e si adattano ai cambiamenti dei mercati.