Oppo Find X9s, il flagship compatto che sfida i giganti

Nel panorama degli smartphone premium, i modelli compatti sono ormai una rarità. Oppo prova però a invertire la tendenza con il suo prossimo Find X9s. Un dispositivo che promette di combinare dimensioni contenute e prestazioni da vero top di gamma. Il nuovo modello sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 9500 Plus. L’evoluzione del già performante 9500. Questo secondo le informazioni trapelate su Weibo.

La scelta di MediaTek per un flagship segna un’ulteriore conferma della maturità dei chip taiwanesi. Ormai in grado di competere con i più recenti Snapdragon. Frequenze più alte e ottimizzazioni dedicate dovrebbero assicurare prestazioni di livello assoluto. Garantendo fluidità anche nelle applicazioni più pesanti e nel gaming.

Il display da 6,3 pollici OLED 1,5K lo colloca tra i pochi veri “compatti” sul mercato. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce scorrevolezza nelle animazioni. Mentre la tecnologia LTPS, meno avanzata della LTPO, rappresenta uno dei pochi compromessi. Non potrà adattare dinamicamente il refresh fino a 1 Hz. Ma contribuirà a contenere dimensioni e costi. A completare l’equipaggiamento, un sensore di impronte digitali a ultrasuoni. Che è veloce e preciso anche con dita bagnate.

Fotocamere da 50 MP e batteria da 7.000 mAh. Il piccolo Oppo Find X9s che stupisce

Sul fronte fotografico, Oppo non ha risparmiato nulla. Tre sensori da 50 megapixel compongono un sistema triplo con teleobiettivo dedicato e sensore principale Sony IMX9. Una soluzione tipica dei modelli più costosi. Le immagini promettono quindi qualità elevata in ogni contesto. Grazie anche al software di elaborazione proprietario, ormai tra i più apprezzati nel settore mobile.

Ancora più sorprendente è la batteria da 7.000 mAh. Una capacità eccezionale per un dispositivo dalle dimensioni compatte. Un risultato ingegneristico che punta a garantire autonomia superiore alla giornata d’uso. Persino con utilizzo intenso.

Il design, elegante e minimale, riprende le linee del Find X8s. Con cornici simmetriche e sottili e un pannello piatto dai bordi arrotondati. L’effetto complessivo è raffinato e moderno. Perfettamente in linea con l’estetica premium del brand.

Il debutto del Find X9s è atteso per la primavera 2026. Ma resta da capire se il dispositivo raggiungerà anche i mercati occidentali. Il predecessore è rimasto confinato alla Cina. E il rischio è che Oppo scelga ancora una distribuzione limitata. Un vero peccato, perché il Find X9s appare come uno dei pochi flagship compatti capaci di sfidare i giganti del settore. Senza sacrificare potenza, autonomia o qualità fotografica.