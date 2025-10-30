Wellness, la nuova Gem di Gemini dedicata al benessere personale

Con l’aggiornamento di ottobre, Google amplia ulteriormente il mondo di Gemini introducendo una nuova Gem predefinita: wellness. Scritta volutamente in minuscolo e priva di un’icona complessa, la nuova istanza si presenta con una semplice “w” come simbolo, a indicare un approccio essenziale ma mirato. L’obiettivo è chiaro: offrire agli utenti un supporto quotidiano nella gestione del benessere fisico e mentale, con suggerimenti e pratiche adattabili alla vita di tutti i giorni.

Oltre a wellness, Gemini è sempre più personale e integrato con Canvas

La Gem wellness rappresenta un’estensione della visione modulare di Gemini, in cui ogni Gem è un assistente specializzato. In questo caso, lo strumento si concentra sull’equilibrio personale, proponendo consigli legati a alimentazione, movimento, mindfulness e organizzazione delle abitudini. Gli utenti possono ricevere spunti per creare liste della spesa salutari, pianificare routine di allenamento personalizzate, o seguire brevi esercizi di respirazione e meditazione. Non mancano anche suggerimenti sull’igiene del sonno e sul mantenimento della motivazione nel lungo periodo.

Google sottolinea tuttavia un aspetto fondamentale: wellness non sostituisce un medico né fornisce diagnosi. Ma funge da strumento educativo e motivazionale, basato sull’autoconsapevolezza e sull’informazione corretta.

Il lancio di wellness arriva insieme al nuovo Gemini Drop di ottobre, che introduce anche diverse novità per Canvas, l’ambiente di creazione visiva integrato nella piattaforma. Ora gli utenti possono generare automaticamente presentazioni complete di diapositive, con temi grafici e immagini coerenti, a partire da un semplice argomento o da un testo fornito. La funzione è già disponibile per gli abbonati Google AI Pro, mentre la distribuzione mondiale per gli utenti gratuiti è prevista nelle prossime settimane.

In parallelo, Google ha potenziato il supporto per LaTeX, consentendo di modificare e scaricare formule matematiche come PDF formattati direttamente da Canvas. Questi aggiornamenti confermano la direzione intrapresa dal colosso di Mountain View: rendere Gemini un ecosistema sempre più versatile e centrato sull’esperienza quotidiana, dove produttività, benessere e creatività si fondono in un unico ambiente digitale.