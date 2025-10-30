Xiaomi al lavoro su Pad 9 e 17 Air tra innovazione e design ultrasottile

A pochi mesi dal lancio di Xiaomi Pad 8, l’azienda cinese sembra già proiettata verso la sua prossima generazione di tablet. Secondo un report di XiaomiTime, sarebbero in corso i lavori sulla serie Xiaomi Pad 9. Che includerà due modelli. La versione standard e la variante Pad 9 Pro. I nomi in codice interni, “Erhu” e “Guitar”, confermano la tradizione del marchio di ispirarsi agli strumenti musicali.
Le specifiche tecniche restano ancora in gran parte riservate. Ma i primi indizi indicano una continuità con la linea precedente. Il Pad 8 era infatti dotato di un display da 11,2 pollici con risoluzione 3,2K, refresh rate a 144 Hz e supporto Dolby Vision. Montava inoltre il chip Snapdragon 8s Gen 4. Accompagnato da una batteria da 9200 mAh con ricarica rapida a 45 W. È plausibile che Xiaomi Pad 9 migliori ulteriormente queste caratteristiche, puntando su prestazioni elevate. E un pannello ancora più efficiente.
Le prime informazioni suggeriscono un lancio mondiale nel 2026. Anche se la versione Pro potrebbe rimanere esclusiva per alcuni mercati asiatici. L’obiettivo è mantenere la leadership nel segmento Android premium. Dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita.
Xiaomi 17 Air: lo smartphone che sfida lo spessore
Accanto al tablet, Xiaomi starebbe preparando un nuovo protagonista nel mercato mobile. Xiaomi 17 Air. Il dispositivo, secondo le indiscrezioni dell’informatore Smart Pikachu, rappresenterebbe l’ingresso del marchio nel segmento degli smartphone ultrasottili. Dominato da modelli come Galaxy S25 Edge e iPhone Air.
Il 17 Air dovrebbe vantare un display da 6,6 pollici con risoluzione 1,5K. E una fotocamera principale da 200 megapixel. Una novità assoluta anche rispetto ai modelli di fascia superiore. Lo spessore è inferiore ai 6 millimetri. E renderebbe il dispositivo uno dei più sottili mai prodotti dall’azienda. Mentre la batteria da 5000 mAh garantirebbe comunque una buona autonomia. Tra le funzioni attese figura anche il supporto eSIM. Che è in linea con le tendenze del mercato internazionale.
Per ora si tratta di rumor non confermati. Ma la direzione intrapresa da Xiaomi è chiara. Unire potenza, eleganza e portabilità. Entrambi i dispositivi potrebbero essere presentati entro la primavera del 2026. Confermando l’intenzione del marchio di imporsi come punto di riferimento nell’evoluzione dei device compatti.