UE accusa TikTok, Instagram e Facebook: violazioni del DSA sotto indagine

L’Unione Europea torna a far sentire la propria voce contro alcuni colossi del web. Una faida che sembra non avere mai fine, spesso per buone ragioni. Questa volta, nel mirino di Bruxelles finiscono TikTok, Instagram e Facebook. Le tre big tech sono accusate di non aver rispettato le regole imposte dal Digital Services Act (DSA), la legge pensata per rendere Internet più sicuro e trasparente.

Secondo la Commissione, le tre piattaforme avrebbero mostrato gravi lacune nella gestione dei contenuti online. Così come nella protezione dei minori e nella trasparenza degli algoritmi che regolano ciò che gli utenti vedono ogni giorno. In sostanza, le società non avrebbero fatto abbastanza per limitare la disinformazione e per informare in modo chiaro sull’utilizzo dei dati personali.

Dati, contenuti illegali e minori: gli aspetti più delicati

L’indagine, ancora in corso, punta a capire se i tre social abbiano effettivamente violato il DSA o se si tratti solo di irregolarità in un qualche modo temporanee. Per TikTok, l’attenzione è concentrata sul modo in cui vengono esposti i giovani utenti a contenuti potenzialmente rischiosi o manipolatori. Meta, che controlla Facebook e Instagram, dovrà invece spiegare come gestisce la pubblicità personalizzata e le informazioni a sfondo politico che circolano sulle sue piattaforme.

Le autorità europee chiedono più controlli interni, procedure chiare per la rimozione di contenuti illegali e maggiore trasparenza sulle segnalazioni degli utenti. In caso di conferma delle violazioni, le multe potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato globale annuo.

L’obiettivo principale non è punire ma responsabilizzare. L’Europa vuole un ambiente digitale dove la tecnologia non diventi un pericolo ma al contrario uno strumento utile, soprattutto per i più giovani. E questa volta sembra davvero intenzionata a far rispettare le regole. Le indagini segneranno un punto di svolta nei rapporti tra l’Unione Europea e i giganti della Silicon Valley. Sempre più utenti chiedono piattaforme più etiche e trasparenti, e l’UE sembra finalmente pronta a trasformare queste richieste in regole concrete e durature.